Celebraciones del Año Nuevo Lunar: oraciones, robots y fuegos artificiales

Las festividades del Año Nuevo Lunar dieron la bienvenida al año del caballo con oraciones, fuegos artificiales y un espectáculo de robots en China. Celebraciones similares tuvieron lugar en varios países asiáticos y en Buenos Aires.

17 de febrero 2026 · 09:20hs
La población celebró el Año Nuevo Lunar el martes con oraciones, espectáculos de fuegos artificiales y diversas festividades. Estas actividades marcaron el inicio del año del caballo, uno de los doce signos del zodiaco chino, que sigue al año de la serpiente.

El Año Nuevo Lunar es la festividad más significativa en China y también se celebra en varias naciones de Asia Oriental, además de tener eco en comunidades alrededor del mundo.

Los robots participan en un programa anual de televisión en China

Como es tradición, China celebró el Año Nuevo Lunar con un programa especial de televisión, en el que los robots humanoides tuvieron un papel protagónico en la gala transmitida la noche del lunes.

Uno de los momentos más destacados de la celebración del Festival de Primavera de CCTV fue una exhibición de artes marciales llevada a cabo por niños junto a robots. Durante varios minutos, los humanoides de Unitree Robotics realizaron diversas secuencias, incluso manejando espadas.

Esta actuación ilustra el avance de China en el desarrollo de robots más sofisticados, impulsados por mejoras en la inteligencia artificial.

Multitudes en templos a medianoche en Hong Kong

En Hong Kong, el humo del incienso se elevaba en el aire de un templo, donde la gente hacía fila para pedir deseos para el nuevo año a la medianoche.

Con varillas de incienso en mano, muchos inclinaban la cabeza repetidamente antes de clavar las varillas en recipientes dispuestos frente al salón del templo.

Fuegos artificiales iluminan los cielos en Vietnam

En Vietnam, artistas ofrecieron un espectáculo al aire libre de cuenta regresiva antes de los fuegos artificiales que estallaron en varias ciudades, donde el festival se conoce como Tet.

Las luces iluminaron puentes y rascacielos mientras el público aplaudía al ritmo de conciertos en vivo de música pop.

Ferias callejeras chinas en Moscú

En Moscú, la gente disfrutó de la comida china en puestos y paseó por calles nevadas adornadas con faroles rojos y dragones, marcando el inicio de dos semanas de festividades en la capital rusa.

La tercera celebración anual del Año Nuevo Lunar se produce en un contexto de acercamiento en las relaciones entre China y Rusia, lo que ha generado preocupación en varios gobiernos europeos debido a la situación en Ucrania.

Una campana de templo suena 108 veces en Taiwán

En Taipéi, el sonido solemne de una campana de templo resonó 108 veces, un número considerado auspicioso, mientras la gente se congregaba en el templo Baoan la mañana del martes.

Los asistentes encendieron varillas de incienso, inclinaron la cabeza y dejaron ofrendas de coloridos ramos de flores en mesas al aire libre en el recinto del templo.

Argentinos se suman a las celebraciones en Buenos Aires

En Buenos Aires, miles de argentinos se reunieron en el Barrio Chino para celebrar el Año Nuevo Lunar, disfrutando de danzas del dragón y del león, así como demostraciones de artes marciales.

La comunidad de inmigrantes chinos en Argentina es una de las más dinámicas, con más de 180.000 personas en el país sudamericano.

