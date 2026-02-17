Uno Entre Rios | El Mundo | Países

Los 10 países con más perros en el mundo: qué puesto ocupa Argentina

Se conoció un ránking mundial con los países que concentran mayor población de perros. Argentina se encuentro en el top 10.

17 de febrero 2026 · 16:53hs
En el inicio de 2026, se conoció el ránking de los 10 países con mayor cantidad de perros en el mundo, un indicador que refleja no solo el tamaño de las poblaciones, sino también la fuerte relación cultural entre las personas y sus mascotas.

Datos de los perros en el mundo

El relevamiento muestra una clara concentración en países con grandes extensiones territoriales y alto nivel de urbanización, aunque también aparecen naciones donde la tenencia de perros está profundamente arraigada en la vida cotidiana, más allá de la cantidad de habitantes.

El informe toma estimaciones oficiales y privadas sobre la población canina doméstica, y confirma que América y Asia lideran el ránking, mientras que Europa mantiene una presencia sólida en el top 10.

El ranking de los 10 países con más perros en el mundo

De acuerdo con los datos difundidos a nivel internacional, este es el listado de los países con mayor población de perros domésticos:

1- Estados Unidos (90 millones).

2- Brasil (55 millones).

3- China (54,3 millones).

4- Japón (20 millones).

5- Rusia (17,6 millones).

6- Reino Unido (12 millones).

7- Alemania (10,3 millones).

8- India (10,2 millones).

9- Argentina (10 millones).

10- España (9,3 millones).

Argentina en el top 10 mundial

La presencia de Argentina en el noveno puesto llama la atención por encima de varios países europeos con mayor población total. Con cerca de 10 millones de perros, el país se consolida como uno de los mercados con mayor cantidad de mascotas a nivel global.

Especialistas vinculan este fenómeno con una fuerte tradición cultural de convivencia con animales, tanto en hogares urbanos como en zonas rurales, donde el perro cumple roles de compañía, cuidado y protección.

Además, en los últimos años creció el gasto destinado a alimentos balanceados, veterinaria y accesorios, lo que refuerza la idea de que los perros ocupan un lugar central dentro de las familias argentinas.

