Día del Soltero: sin flores, pero sin discusiones

El Día del Soltero, celebrado el 13 de febrero, destaca a quienes no están en pareja, como respuesta a San Valentín, y promueve el amor propio.

13 de febrero 2026 · 12:41hs
    El Día del Soltero se celebra en distintas partes del mundo cada 13 de febrero como una respuesta al Día de San Valentín o Día de los Enamorados, que tiene lugar el 14 de ese mes y está dedicado al amor y a las parejas. Aunque es menos conocido que esa fecha, en varios países se festeja la soltería durante esta jornada.

    En varios lugares se toma el 13 de febrero como el Día del Soltero, una fecha en la que se les da relevancia a las personas que no están en pareja. Esta celebración surgió de forma espontánea y no tiene un origen claro. Se realiza un día antes de San Valentín, una fecha que suele estar acompañada por una gran campaña publicitaria, ya que muchas personas que están en pareja intercambian regalos o realizan planes especiales para celebrar su amor. Para quienes están solos, puede tratarse de una jornada poco alegre al no contar con una compañía amorosa.

    LEER MÁS: ¿Por qué se celebra el Día de San Valentín el 14 de febrero?

    La venganza del 13 de febrero: hoy mandan los solteros

    Por eso surgió este festejo: como una contracara del Día de los Enamorados. Además, transmite un mensaje de amor propio, impulsando a los solteros a valorarse tal como son y recordándoles que son válidos aunque no tengan pareja.

    En otras partes del mundo, la celebración se realiza en otra fecha del calendario. En países como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, donde es popular el sentimiento anti San Valentín, se conmemora el 15 de febrero bajo el nombre de "Single Awareness Day" (Día de Concientización sobre la Soltería). De forma humorística se abrevia como "SAD", que en inglés significa "triste". Funciona como complemento de San Valentín y resalta la importancia del amor propio, el cuidado personal y los aspectos positivos de estar soltero. En esa jornada, muchas personas sin pareja se reúnen para darle valor a su estado civil.

    En tanto, China celebra su Día del Soltero cada 11 de noviembre. La conmemoración nació en 1993 gracias a un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín. La iniciativa buscaba incentivar a que las personas solteras socializaran, por lo que suelen realizarse actos y distintas actividades en torno a la fecha. Se eligió el 11/11 porque concentra la mayor cantidad de números uno, dígito que representa a una persona sola. En 2011 se celebró el "Día de los Solteros del Siglo", ya que coincidió con la fecha 11/11/11.

    Con el paso del tiempo, el 11 de noviembre ganó notoriedad y se convirtió en un fenómeno comercial. El sitio de ventas online chino Alibaba Group registró el 11.11 como marca y comenzó a lanzar ofertas especiales durante esa jornada. Así, se transformó en un día de compras y descuentos similar al Black Friday, que también se aprovecha en países como Rusia, Estados Unidos, Francia, España y Brasil.

