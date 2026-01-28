Uno Entre Rios | El Mundo

España regulariza a 800.000 inmigrantes

El gobierno español aprobó un decreto que dispone regularización de extranjeros sin papeles. Abarca a migrantes llegados antes del 31 de diciembre de 2025

28 de enero 2026 · 10:34hs
Unos 800 mil extranjeros en España podrían beneficiarse de la regularización urgente que se aprobó por decreto en la mañana de ayer, y que abarca a todos los migrantes llegados a suelo español antes del 31 de diciembre de 2025.

Así lo publica un think tank español, en base a estimaciones propias que llevan la cifra de extranjeros viviendo de manera irregular en España en enero de 2025 a un total de 840.000 personas. El partido Podemos, uno de los socios de la coalición de gobierno, estimó por su parte que la cifra alcanzada sería de unos 500.000 extranjeros.

Más allá de la cifra final de quienes resulten beneficiados, la Ministra de Inclusión, Elma Saiz, informó que los extranjeros sin documentación que soliciten la regularización podrán trabajar en cuanto su trámite sea admitido. Para ello, deberán cumplirse tres condiciones: deberán acreditar una estadía mínima de 5 meses de manera continuada en España, haber llegado antes del 31 de diciembre de 2025 y no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.

La permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos, dicen medios locales, que agregan que para los solicitantes de protección internacional, deberán acreditar la presentación de su solicitud antes de la misma fecha.

Según agregó Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se espera que las solicitudes puedan comenzar a presentarse a principios de abril. El proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.

La autorización, según detalla el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, habilita a los extranjeros beneficiados a trabajar en todo el territorio y en cualquier sector económico. El plazo de tramitación tendrá un máximo 3 meses, pero con la sola admisión a trámite de las solicitudes -la cual se resolverá en un máximo de 15 días-, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

La autorización tendrá una vigencia de un año; una vez transcurrido este plazo, los extranjeros tendrán que obtener la residencia a través de otras figuras del Reglamento de Extranjería.

De acuerdo con el informe "La población extranjera en situación irregular" del think tank Funcas, desde 2017 ha habido "un crecimiento sostenido del número de extranjeros en situación irregular". Entonces la cifra que estimaba Funcas "apenas superaba los 100.000".

