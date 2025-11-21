Un avión de combate indio se estrelló durante una demostración

El avión indio "Tejas" oriundo de la India realizaba un vuelo de exhibición para una multitud. El piloto no pudo eyectarse y murió en el acto.

Un avión de combate indio se estrelló durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubái este viernes, causando la muerte del piloto, según un comunicado del gobierno. Una columna de humo se elevó desde el lugar del accidente, mientras los vehículos de emergencia se dirigían a toda velocidad hacia él.

El avión realizó un tonel a baja altura antes de estrellarse a aproximadamente 1,6 kilómetros del lugar del evento, según declaró un testigo. “Un avión de combate Tejas de la India que participaba en la exhibición aérea de hoy en el Salón Aeronáutico de Dubái se ha estrellado, provocando la trágica muerte del piloto”, publicó la oficina de prensa estatal de Dubái en la red social X. Videos que circulan en redes sociales muestran al avión cayendo a gran velocidad y estallando al impactar, ante la mirada atónita de los espectadores.

Una columna de humo se elevó desde el lugar del accidente, mientras los vehículos de emergencia se dirigían a toda velocidad hacia él. El incidente ocurrió el último día del mayor salón aeronáutico de Medio Oriente, que incluye una exhibición aérea cada tarde. Cientos de personas presenciaban el espectáculo desde una tribuna, mientras que la plataforma estaba repleta de aviones, helicópteros y otros equipos en exhibición estática.

Miles de personas asistieron al evento esta semana, incluyendo líderes de la industria aeronáutica y oficiales militares. La Fuerza Aérea India anunció una investigación sobre el accidente. “La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de vidas y acompaña en el dolor a la familia en este momento de duelo”, expresó un comunicado. Se cree que es el primer accidente en la historia del festival aéreo, que se celebra desde 1986.

El avión Tejas

El avión Tejas, monomotor y ligero, es fabricado por la estatal india Hindustan Aeronautics Limited (HAL). El Ministerio de Defensa de la India encargó 97 ejemplares para reforzar su fuerza aérea, compuesta principalmente por aeronaves rusas y ex soviéticas, en un contexto de aumento de la presencia militar china en el sur de Asia y de cooperación entre China y Pakistán. El accidente de este viernes marca el segundo caso conocido con un avión Tejas. En 2024, otro percance se registró durante un ejercicio en Rajastán, India, donde el piloto logró eyectarse.