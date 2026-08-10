Terremoto de 7,4 en Colombia: reportan 22 muertos

El terremoto se sintió en casi todo Colombia. Se reportaron 22 muertos. La gobernadora de Chocó informó que hay heridos y “daños graves en edificaciones”

La Catedral de Manizales quedó seriamente dañada.El terremoto se sintió en todo el borde del Pacífico en Colombia.

El terremoto se sintió en casi todo Colombia. La gobernadora de Chocó informó que hay heridos y “daños graves en edificaciones”

La Catedral de Manizales quedó seriamente dañada.El terremoto se sintió en todo el borde del Pacífico en Colombia.

Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, e incluso en Quito y Panamá, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Haste el momento se reportaron 22 muertos y decenas de heridos. El temblor fue de magnitud 7,4 según el SGC y el servicio geológico de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, en el oeste del país. Por ahora no se conocen reportes de heridos.

Francisco Espinel , periodista de Colombia, dijo a UNO "la zona más afetada es Manizales, en el Eje Cafetero, junto con Pereira. La catedral de Manizales qued{o seriamente dañada. El epicentro fue en San José de Palmar, en el Chocó, pero se sintió en toda la parte occidental del país fuertemente. En la capital, Bogotá se sintio pero sin mayores afectaciones. Se sintió hacia el Pacífico colombiano", explicó.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

La gobernadora de Chocó informó en X que en Quibdó, la capital de ese empobrecido departamento, hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.

El alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones. Medio locales difundieron imágenes de fachadas de los edificios caídas, mientras la catedral sufrió daños en una de sus torres.

Un terremoto de 7,4 sacudió gran parte de Colombia

“Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde Alejandro Eder en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

En Bogotá los edificios fueron evacuados. Varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas. El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que, de momento, “no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”.

Edificios y hospitales evacuados en Panamá

Varias regiones del este de Panamá fueron sacudidas este lunes por el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios en la capital y otras ciudades del país.

En Panamá las vibraciones del sismo se prolongaron entre 40 segundos y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (estatal), y fueron sentidas en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia, en la provincia de Panamá Este.

En la capital panameña y ciudades satélites numerosos edificios fueron evacuados preventivamente, incluidos centros de salud como la policlínica Santiago Barraza en la Chorrera.

Las personas se ubicaron fuera de las edificaciones durante un rato, una medida respaldada por las autoridades de socorro, que pidieron mantener la calma y regresar a las estructuras siempre que no presentaran afectaciones.

Pasada cerca de una hora del evento no se habían reportado en Panamá daños materiales ni a personas por el terremoto, de acuerdo con las autoridades competentes.

El sismo se sintió en Ecuador

El terremoto se sintió también en varias provincias de Ecuador, incluida la de Pichincha, cuya capital es Quito.

En la capital ecuatoriana, el temblor se notó con especial fuerza en edificios altos, mientras que en varias zonas de la provincia andina de Imbabura, vecina a la del Carchi, fronteriza con Colombia, la ciudadanía sintió con fuerza el temblor y salió de sus viviendas como precaución.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional recibió reportes de ciudadanos que aseguraron haber sentido el movimiento telúrico también en las provincias tropicales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, así como en las costeras de Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Guayas y Manabí.