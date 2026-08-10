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"La República del Puerto Viejo" por el Radioteatro del Paraná

Su historia, en personajes, anécdotas, arquitectura e identidad, permite conocer el nacimiento de la capital entrerriana desde Puerto Viejo.

10 de agosto 2026 · 12:36hs
La República del Puerto Viejo por el Radioteatro del Paraná

"La República del Puerto Viejo" por el Radioteatro del Paraná

Este lunes a las 18, en el Museo Puerto de la Memoria, se presentará “La República de Puerto Viejo” el nuevo radioteatro de la Compañía de RadioTeatro del Paraná, que recupera un hecho real ocurrido en el barrio de Puerto Viejo en Paraná, en el año 1932.

El proyecto, apoyado por el Fondo Especial de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias (FEICAC), forma parte de las actividades artístico-pedagógicas del Equipo de Educación por el Arte (proyecto pedagógico de Teatro del Bardo). Es de interés de la Compañía el rescate histórico y artístico de uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Paraná. Su historia, en personajes, anécdotas, arquitectura e identidad, permite conocer el nacimiento de la capital entrerriana, así como también del rol que jugó nuestra provincia en el nacimiento de la República Argentina. Por tal motivo, invitamos a toda la ciudadanía paranaense a presenciar en única función “La República de Puerto Viejo” el nuevo radioteatro de la Compañía de RadioTeatro del Paraná.

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Paraná y su Historia Barrial

Elegimos la “fundación” de la República de Puerto Viejo ocurrida en el año 1932, en la Parrilla de Oliva del Barrio de Puerto Viejo, como un hecho que refleja el paisaje de una época en nuestra ciudad. Un grupo de personajes reconocidos de nuestra ciudad, como Amaro Villanueva, Hector Santángelo, Manuel Marchese, entre otro; se reunieron para fundar la República de Puerto Viejo. Entre copas, risas y zapadas, este grupo de vecinos de Puerto Viejo entre los que se encontraban encumbradas personalidades de las artes plásticas, la literatura, la fotografía y el periodismo; decidieron en una fría noche de invierno “constituir la magna y soberana República de Puerto Viejo, cuyas armas y atributos heráldicos constan estampados en la presente, con plena hegemonía sobre su amplitud territorial, aguas adyacentes, claros de luna, salidas y puestas de sol y otras varias yerbas propias de la región, comprometiéndonos a defenderla y elevar su nombre sobre la faz de la tierra y en todo el ámbito de las constelaciones” (fragmento del acta fundacional publicado en 1937 por el Diario La Comarca ).

El hecho de fundar una “República”, tiene antecedentes en otros barrios de nuestro país, como por ejemplo en los barrios porteños de La Boca y San Telmo, así como también el barrio cordobés San Vicente.

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EL elenco de la Compañía de RadioTeatro del Paraná está conformado por Silvina Suárez, Daniel Glimbreg, Susana Maltese, Inés Morard, Sabrina Nejanky y Oscar Londero. Con la coordinación de Andrés Maín y Gabriela Trevisani y la producción general de Walter Arosteguy.

La “Compañía de RadioTeatro del Paraná” comenzó sus encuentros a mediados del mes de Marzo y, desde entonces, todos los lunes en el horario de 17 a 19 horas se dio cita a las y los vecinos en el Museo Puerto de la Memoria, sito en Calle Estrada y Asturias de Barrio Puerto Viejo. Con el objetivo de conformar el elenco que llevara adelante la puesta en escena de un espectáculo de radioteatro para realizar presentaciones a público, como solían hacerlo las grandes compañías de radioteatro que recorrieron gran parte del país.

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Sobre la Compañía de RadioTeatro del Paraná

La Compañía de RadioTeatro del Paraná está pensada como un colectivo que pueda albergar a quienes deseen formar parte de la misma, enriqueciendo y multiplicando las miradas y visiones sobre las historias de la ciudad de Paraná, así como también, las artes escénicas, la música, artes visuales, audiovisual. Pero también sobre literatura, poesía, historia, comunicación, periodismo, entre otras temáticas.

Durante el años 2025 la Compañía de RadioTeatro del Paraná con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro (INT) y en asociación con el Área de Comunicación y su programa radial “La Bisagra” (Radio abierta y andariega) y el Área Deportiva Recreativa y Kinesiológica del Hospital Escuela de Salud Mental; trabajo en pos de realizar presentaciones del radioteatro titulado “El traje nuevo del Emperador”, un cuento infantil de Hans Christian Andersen. Se realizaron presentaciones en el Hospital Escuela de Salud Mental así como también para alumnas y alumnos de la Escuela Zaccaro. El elenco fue conformado por usuarias y usuarios del Hospital, así como también por profesionales de la salud y artistas.

Puerto Viejo Radioteatro Paraná
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