Facultad de Ciencias de la Gestión: "Queremos que los aspirantes se proyecten habitando nuestras aulas"

A pocos días de la Feria de las Carreras en la Facultad de Gestión, destacan la importancia de que los jóvenes vivan una experiencia integral en el campus

A pocos días de la Feria de las Carreras en la Facultad de Gestión, destacan la importancia de que los jóvenes vivan una experiencia integral en el campus

Calzarse los botines para jugar un partido después de clase o compartir una vianda en los espacios de recreación son escenas que hoy definen la vida cotidiana en el Campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Con el objetivo de que los futuros ingresantes puedan proyectarse habitando estas aulas, la Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG) prepara para el próximo 20 de agosto una nueva edición de su Feria de Carreras bajo el lema Tu futuro comienza en FCG.

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Según explicó a UNO Melisa López, secretaria de Bienestar Estudiantil, la propuesta busca que los jóvenes vivan una experiencia integral: desde conocer qué colectivo los deja en la puerta hasta disfrutar de las modernas instalaciones climatizadas y salas de tecnología que ofrece el predio de Paracao 990.

El próximo jueves 20 de agosto de 2026, el Campus UADER-Sector FCG, ubicado en Paracao 990, se convertirá en el epicentro de la orientación vocacional en la región. Bajo el lema “Tu futuro comienza en FCG”, la institución organiza su segunda edición de la Feria de Carreras en este predio, orientada a los aspirantes que deseen iniciar su formación en el ciclo 2027.

La secretaria de Bienestar Estudiantil de la FCG, explicó que esta edición busca concentrar a las escuelas en el campus para que los jóvenes puedan proyectarse habitando sus aulas. “Queremos que vivan una experiencia integral: saber qué colectivo los trae hasta acá, conocer los espacios comunes, las aulas y sectores de recreación”, señaló la funcionaria, subrayando que las nuevas instalaciones ofrecen comodidades poco frecuentes en la zona.

Facultad de Gestión: "Queremos que los aspirantes se proyecten habitando nuestras aulas" Foto Archivo/Ilustrativa

Una oferta académica en expansión

La feria contará con stands de cada carrera, dinámicas interactivas y charlas con docentes y graduados.

López destacó el notable crecimiento de la matrícula en los últimos años, mencionando que carreras como Marketing, Administración y Comercio Internacional "explotaron" en cantidad de inscriptos.

En total, la FCG ofrece 13 propuestas académicas, que incluyen tanto títulos de pregrado (tecnicaturas de 3 años) como de grado (licenciaturas), además de opciones de profesorados y diplomaturas de posgrado. La secretaria también remarcó la flexibilidad de la facultad, que cuenta con comisiones en turnos tarde y noche para estudiantes que trabajan o tienen hijos y hasta la modalidad de cursado virtual.

Contención y herramientas de ingreso

Uno de los pilares de la gestión es la permanencia estudiantil. López hizo hincapié en el acompañamiento a través de tutorías y tutores pares para que los ingresantes se sientan contenidos en el paso de la secundaria a la universidad. Además, explicó que durante la jornada estará presente el equipo de Secretaría Académica para informar sobre el Preingreso Universitario (PIU).

Este trayecto de cuatro meses busca facilitar la inserción gradual de los aspirantes y ya tiene sus inscripciones abiertas a través de la página web oficial.

Más allá de lo educativo, el crecimiento del campus revitalizó la zona cercana al hospital de La Baxada, impulsando el comercio local y el transporte. López adelantó que existen proyecciones a futuro para seguir ampliando las instalaciones de aulas y las áreas destinadas a deportes.

Tu futuro comienza en FCG

"Tu futuro comienza en FCG” el próximo jueves 20 de agosto de 2026 . Esta propuesta, que se desarrollará por segunda vez en el Campus UADER-Sector FCG (Paracao 990 ). Tiene el objetivo de recibir a futuros ingresantes para compartir las propuestas académicas y la vida universitaria de cara al Ingreso a las Trayectorias Universitarias (ITU) 2027.

Durante la jornada, que se desarrollará en turno mañana (a partir de las 9) y turno tarde (a partir de las 14) , se podrán recorrer stands de cada carrera, formar parte de dinámicas interactivas y también conversar con docentes, estudiantes avanzados y graduados de las distintas propuestas para acompañar la elección vocacional.

Además, estará presente la secretaria académica para acompañar a las y los interesados en inscribirse al Preingreso Universitario (PIU), un trayecto de cuatro meses que busca tender puentes sólidos hacia la educación superior, facilitar la inserción gradual, la permanencia y la construcción de ciudadanía universitaria.

La invitación es abierta al público en general y a los vecinos de Paraná. La feria iniciará con un acto de apertura a las 9 horas, retomando las actividades en un segundo turno a las 14 horas. Los interesados pueden encontrar más información y el link de inscripción para el PIU