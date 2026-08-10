Marcelo Candia: "Tuvimos todo para ganarlo y no lo pudimos ganar"

Marcelo Candia analizó el empate 2 a 2 ante Colegiales. El entrenador de Patronato lamentó las chances desperdiciadas en el primer tiempo.

El resultado volvió a dejar un sabor conocido en Patronato. El 2 a 2 ante Colegiales, en Munro, significó el décimo partido consecutivo sin triunfos y dejó al Rojinegro en zona de descenso . En este contexto el DT Marcelo Candia lo resumió con una palabra: Agridulce.

El desarrollo del encuentro volvió a mostrar una versión contradictoria del equipo: dominante durante buena parte del primer tiempo, pero vulnerable en el complemento y obligado nuevamente a correr desde atrás.

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El entrenador entendió que su equipo tuvo los argumentos suficientes para quedarse con los tres puntos, pero volvió a pagar caro la falta de contundencia. “Tuvimos todo para ganarlo y no lo pudimos ganar”, expresó el técnico después del encuentro.

Patronato generó las mejores situaciones durante la primera mitad y pudo haber construido una diferencia mayor antes del descanso. Para Candia, ese tramo del partido fue determinante para explicar por qué el equipo terminó resignando dos puntos.

El análisis de Marcelo Candia

“El primer tiempo podíamos haber terminado 2, 3 a 0 y hubiera sido otra la historia”, afirmó. Pero el escenario cambió rápidamente en el inicio del complemento. Como ya ocurrió en otros partidos, Patronato recibió un golpe demasiado temprano y volvió a quedar condicionado. “Empieza el segundo tiempo y cometemos un error. Ahí cambió de nuevo”, explicó Candia, en declaraciones a La Fiesta del Fútbol.

El entrenador también había advertido una de las dificultades que podía presentar el partido en Munro: los envíos largos del arquero de Colegiales. “Sabíamos que los saques del arquero nos podían complicar en esta cancha y se nos complicó”, reconoció.

La reacción posterior fue, para Candia, uno de los aspectos que rescata del empate. En un contexto deportivo adverso, con una racha extensa sin victorias y con el equipo peleando en la zona baja, Patronato logró recomponerse después de quedar en desventaja. “Teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo, que saquen esas ganas, vayan al frente y consigan el empate es un buen mensaje”, destacó.

Un regreso esperado ante Colegiales

Más allá del resultado, el regreso de Brandón Cortés fue otra de las noticias positivas. El mediocampista volvió a tener minutos después de una prolongada ausencia y aportó claridad al juego de Patronato, especialmente durante el primer tiempo, cuando el equipo mostró su mejor versión.

Candia explicó que la presencia del futbolista estuvo condicionada por su estado físico. “Podés querer jugar de una manera o de otra, pero todo depende de las características de jugadores que tenés a disposición”, señaló.

“Brandón hacía mucho que no jugaba, estaba para poco más de un tiempo. Analizamos sacarlo en el entretiempo porque empezó a sobrecargarse muscular, pero me pidió seguir”, relató.

Finalmente, Cortés continuó algunos minutos más y luego dejó su lugar. Su reemplazante fue Juan Barinaga, aunque con características diferentes. “Después entró Juan, pero con otras características, pero lo hizo bien”, valoró el entrenador.

Un problema constante en Patronato durante el 2026

La dificultad para sostener una formación estable continúa siendo uno de los principales obstáculos para el cuerpo técnico. Las lesiones y diferentes inconvenientes físicos obligan a Candia a modificar permanentemente el equipo y dificultan la posibilidad de consolidar una estructura. “Es difícil armar un mismo equipo”, reconoció.

El entrenador puso como ejemplo algunas de las bajas que se fueron acumulando durante las últimas semanas. Y mencionó especialmente el caso de Federico Bravo, quien sufrió una fractura en una práctica de pelota parada. “Lo de Barinaga, Evangelista, el sábado haciendo pelota parada de Fede Bravo fue increíble. Solo se fracturó”, manifestó con resignación.

En ese contexto, Patronato intenta sostenerse mientras atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. El equipo acumula diez fechas sin ganar, no consigue despegar de los últimos puestos y terminó la jornada en zona de descenso.

El empate ante Colegiales dejó nuevamente la sensación de que hubo argumentos para conseguir algo más. Candia sabe que las oportunidades estuvieron, pero también que la realidad del campeonato se mide en puntos y Patronato vuelve a marcharse con apenas uno.

La reacción después de estar en desventaja es una señal positiva. La actuación del primer tiempo, otra. El regreso de Cortés, una alternativa que puede ofrecer soluciones. Pero la falta de contundencia, los errores en momentos determinantes y las dificultades para mantener una formación estable continúan condicionando al Rojinegro.

Patronato necesita convertir esas señales positivas en resultados. Porque mientras el equipo busca recuperar su mejor versión, la tabla se vuelve cada vez más incómoda y el margen para seguir dejando puntos en el camino se reduce partido tras partido.