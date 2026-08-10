La choripaneada más grande del mundo vuelve con un fin solidario

La choripaneada será el sábado 22 en la Costanera de Paraná. Los clubes deportivos de la ciudad y la zona podrán recaudar fondos con la venta de los tickets.

Con la idea de marcar un nuevo récord, proyectan en Paraná la choripaneada más grande del mundo. Será el 22 de agosto, en la Costanera. La idea es cocinar frente al río, con cientos de personas reunidas alrededor del fuego disfrutando de mucho más que una celebración en torno a la parrilla. Esa es la escena que Lisandro “Chano” María imagina para ese día, impulsando este evento junto a muchísimos colaboradores que van a sumarse.

El reconocido maestro del fuego, quien fue referente de la Fiesta del Asado con Cuero de Viale y protagonista de numerosos encuentros culinarios, se encuentra ultimando los detalles de una jornada que comenzará mucho antes de que llegue el público: a las 5 de la mañana se encenderán los primeros fuegos y, desde allí, habrá una maratón de gastronomía, encuentros, clases de cocina, concursos y, fundamentalmente, choripanes. “Nos llena de pasión hacer este tipo de cosas. En estos momentos de tanta emotividad acumulamos una adrenalina diferente”, contó Chano al referirse a los preparativos.

El "Chano" María es uno de los impulsores de la Choripaneada más grande del Mundo en Paraná

Detrás de la magnitud del evento, hay una historia que comenzó hace unos tres años y dejó un precedente. La idea nació a partir del vínculo de María con otros referentes de la gastronomía. En ese entonces, el cocinero conocido como Laucha, de Locos x el Asado, lo convocó para realizar la choripaneada más grande del mundo. “Me llamó y me dijo: ‘Chano, vamos a hacer la choripaneada más grande del mundo, vos sos experto en hacer este tipo de eventos’. Y nos largamos”, recordó.

Aquella primera edición se organizó con poco tiempo y con una dinámica diferente. Se convocó a proveedores, clientes y amigos que colaboraron con la iniciativa y se elaboraron 11.000 choripanes que terminaron siendo entregados gratuitamente, en el marco de los 210 años de Paraná.

La experiencia fue muy buena y generó ganas de ir por más. Quedó dando vueltas y tres años después, se transformó en un proyecto mucho más ambicioso. Esta vez, el objetivo no será solamente cocinar una cantidad extraordinaria de choripanes, que supere la de su anterior edición: la intención es que el acontecimiento pueda convertirse en una celebración que tenga continuidad y deje un beneficio concreto en la comunidad. Y allí aparecen los clubes deportivos, que serán protagonistas de la fiesta, ya que uno de los aspectos distintivos de la propuesta será la participación de instituciones deportivas de Paraná y la zona.

Los clubes serán quienes comercialicen los tickets para los choripanes. Por cada venta recibirán una comisión, de manera que el evento gastronómico se transforme también en una herramienta para recaudar fondos destinados a las distintas disciplinas deportivas. “Se me ocurrió abrir esta fiesta para que tenga sustento en el tiempo y que las instituciones intermedias, como los clubes, puedan ser parte y se lleven la ganancia correspondiente por la venta”, explicó Chano.

Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

La modalidad busca aprovechar una práctica que forma parte de la vida cotidiana de muchas instituciones: la de esos colaboradores anónimos que aparecen cada vez que hay que organizar una cena, una venta de empanadas, un locro, unas tortas fritas o un asado para juntar fondos.

Para el impulsor de este evento, esos trabajadores silenciosos merecen también un reconocimiento. “Qué más lindo que darle un espacio para que vayan a ser parte de la choripaneada dentro de los asadores, con toda esta gente importantísima de los mejores asadores de la Argentina”, planteó.

Por eso, quienes habitualmente están detrás de las parrillas de los clubes podrán participar con la camiseta de su institución y mostrar sus habilidades frente al fuego.

El mejor chimichurri

La competencia gastronómica tendrá además un ingrediente especial: se elegirá el mejor chimichurri de la choripaneada.

La propuesta surgió a partir de una experiencia anterior y busca poner en valor a los asadores que colaboran habitualmente con las instituciones.

Cada club podrá presentar a sus representantes y participar del concurso con su propia receta. Un jurado tendrá la tarea de evaluar las preparaciones y determinar cuál merece el reconocimiento. Entre quienes estarán vinculados al concurso se encuentra Aldo, de Viale, uno de los protagonistas de los orígenes de la Fiesta del Asado con Cuero de esa localidad.

Para Chano, la competencia tiene un sentido que va mucho más allá de la gastronomía. Se trata de reconocer a quienes muchas veces trabajan durante horas para alimentar a cientos de personas.

“Chano” María y “El Laucha” organizaron la primera edición en 2023 y fue un éxito.

Participará un gran equipo

La convocatoria tendrá también una fuerte presencia de referentes de la gastronomía y las redes sociales. Entre los invitados estarán Juan y Juanito, de Cocineros Argentinos; Vilmar Paiva, entrerriano radicada en Buenos Aires y referente de Asado Campero; Ricky Rodríguez, con quien María compartió una competencia internacional en Chile en la que obtuvieron el reconocimiento como mejores asadores de América y el tercer puesto mundial; Gran Fuego, de Córdoba; Alfredo González, de Santa Fe; y el denominado Gaucho influencer, entre muchos otros.

La idea es que el fuego no sea solamente una herramienta para producir miles de choripanes, sino también el centro de una verdadera experiencia gastronómica. Desde las 9 de la mañana comenzarán las clases de cocina, conducidas por Juan y Juanito.

Los distintos invitados irán mostrando recetas y técnicas y trabajarán con una variedad de chorizos especialmente preparados para la ocasión. Habrá, por ejemplo, un chorizo a la pomarola, propuestas con mostaza antigua, miel y quinoto, otras con panceta ahumada y ciruela y diferentes combinaciones que buscarán demostrar que el tradicional choripán puede convertirse en un pequeño laboratorio de sabores.

También estará Emanuel Toranzo, reconocido cocinero y exembajador de Molto en Argentina, quien aportará preparaciones, salsas y guarniciones.

Las demostraciones serán breves, dinámicas y pensadas para que el público pueda aprender recetas y recursos aplicables a la cocina cotidiana.

Habrá gran variedad de chorizos

Entre las novedades, habrá esta vez chorizo de pollo. Chano adelantó que desarrollará una receta que luego quedará incorporada a la oferta habitual de su emprendimiento: tendrá carne de pollo, y un toque de curry de perfil dulce y ahumado elaborado artesanalmente.

El pollo utilizado será de producción de Viale, en una integración que también busca darle participación a empresas de la región.

Pero el chorizo oficial de la gran choripaneada tendrá otra característica: estará elaborado con 50% de carne vacuna y 50% de carne de cerdo.

Y, aunque pueda parecer un detalle menor, para un maestro del fuego el pan tiene una importancia decisiva. “Podés tener la mejor carne, el mejor chorizo que haya en el mundo y, si el pan no acompaña, estamos fritos”, resumió María. La elección será un pan francés crocante por fuera y tierno por dentro, capaz de absorber los jugos del chorizo y acompañar el sabor sin opacarlo.

La jornada también tendrá espacio para uno de los debates eternos de cualquier asado argentino: qué debe llevar un buen chimichurri. Chano, sin embargo, hizo una aclaración que probablemente sorprenda a más de un fanático del condimento: “Cuando el chorizo es de buena calidad, prefiere comerlo sin chimichurri para poder apreciar plenamente su sabor”, aseguró.

Para quienes sí disfrutan de agregarlo, recomienda una base de ajo natural, ají seco, pimentón, pimienta, nuez moscada, sal, vinagre y aceite. Pero incorpora un ingrediente que considera fundamental: agua caliente.

Según explicó, el agua ayuda a diluir los ingredientes y a liberar sus sabores. Y si el chimichurri se prepara con anticipación y se conserva en una botella de vidrio, aconseja acercarlo al calor antes de utilizarlo para que vuelva a tomar temperatura y se intensifiquen sus aromas.

Un cita imperdible

El escenario elegido no es un dato menor. La actividad se desarrollará en la zona de la Costanera donde habitualmente se realiza la Fiesta del Mate, frente a la barranca y con el río Paraná como telón de fondo.

En la Rotonda de las Colectividades se instalará además un espacio destinado a los clubes, donde las instituciones podrán mostrar sus actividades, disciplinas y propuestas. La intención es que la jornada sea también una vidriera para el movimiento deportivo de la ciudad.

La entrada será gratuita y abierta al público. Desde las 9 comenzarán las actividades gastronómicas, y alrededor del mediodía comenzará la entrega de los choripanes. El encuentro se extenderá durante la tarde y está previsto que concluya alrededor de las 16 o 17.

“Estamos trabajando en hacer algo lindo que ponga en valor a la ciudad, y se pueda sostener después en el tiempo”, concluyó Chano.