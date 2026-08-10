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Día del Niño: los libros que marcaron las infancias

Clásicos que atravesaron generaciones, personajes inolvidables y aventuras que nunca pasan de moda. Seis ejemplos de libros que marcaron infancias.

10 de agosto 2026 · 13:21hs
Clásicos que atravesaron generaciones

Clásicos que atravesaron generaciones, personajes inolvidables y aventuras que nunca pasan de moda. Seis ejemplos de libros que marcaron infancias.
Día del Niño: los libros que marcaron las infancias

Con la llegada de esta fecha, muchos adultos vuelven a recordar las historias que marcaron sus infancias y que hoy encuentran una nueva vida en las bibliotecas de hijos, sobrinos o nietos. Clásicos que atravesaron generaciones, personajes inolvidables y aventuras que nunca pasan de moda demuestran que algunos libros siempre encuentran la manera de volver.

“En fechas como el Día de las Infancias, muchas personas vuelven a buscar esos libros que leyeron de chicos para regalarlos o compartirlos en casa. Son historias que tienen algo muy especial: pasan los años, cambian los formatos y las generaciones, pero siguen generando el mismo entusiasmo cuando llegan a manos de un nuevo lector”, explica Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.

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Pensando en esta celebración, desde Buscalibre prepararon una selección de títulos que invitan a revivir esos primeros recuerdos de lectura y, al mismo tiempo, a compartirlos con una nueva generación de lectores.

Selección de libros

  • Harry Potter y la piedra filosofal, de J. K. Rowling

El comienzo de una de las sagas más leídas de todos los tiempos, que sigue conquistando lectores generación tras generación.

  • Matilda, de Roald Dahl

La historia de una niña apasionada por los libros que demuestra que la imaginación puede cambiarlo todo.

  • Mafalda, de Quino

Las ocurrencias y reflexiones de Mafalda siguen emocionando a chicos y grandes, manteniéndose como uno de los grandes clásicos de la literatura nacional.

  • Dailan Kifki, de María Elena Walsh

El entrañable elefante creado por María Elena Walsh continúa siendo una de las historias más queridas de la literatura infantil argentina.

  • El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry

Un clásico universal que invita a ser redescubierto en cada etapa de la vida y que sigue emocionando a lectores de todas las edades.

  • Bonus para volver a imaginar: Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl

Una aventura inolvidable donde la imaginación, el humor y la fantasía convierten a esta historia en un clásico que sigue conquistando a chicos y grandes.

infancias Niño Libros
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