Día del Niño: los libros que marcaron las infancias

Clásicos que atravesaron generaciones, personajes inolvidables y aventuras que nunca pasan de moda. Seis ejemplos de libros que marcaron infancias.

Clásicos que atravesaron generaciones, personajes inolvidables y aventuras que nunca pasan de moda. Seis ejemplos de libros que marcaron infancias.

Con la llegada de esta fecha, muchos adultos vuelven a recordar las historias que marcaron sus infancias y que hoy encuentran una nueva vida en las bibliotecas de hijos, sobrinos o nietos. Clásicos que atravesaron generaciones, personajes inolvidables y aventuras que nunca pasan de moda demuestran que algunos libros siempre encuentran la manera de volver.

“En fechas como el Día de las Infancias, muchas personas vuelven a buscar esos libros que leyeron de chicos para regalarlos o compartirlos en casa. Son historias que tienen algo muy especial: pasan los años, cambian los formatos y las generaciones, pero siguen generando el mismo entusiasmo cuando llegan a manos de un nuevo lector”, explica Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.

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Pensando en esta celebración, desde Buscalibre prepararon una selección de títulos que invitan a revivir esos primeros recuerdos de lectura y, al mismo tiempo, a compartirlos con una nueva generación de lectores.

Selección de libros

Harry Potter y la piedra filosofal, de J. K. Rowling

El comienzo de una de las sagas más leídas de todos los tiempos, que sigue conquistando lectores generación tras generación.

Matilda, de Roald Dahl

La historia de una niña apasionada por los libros que demuestra que la imaginación puede cambiarlo todo.

Mafalda, de Quino

Las ocurrencias y reflexiones de Mafalda siguen emocionando a chicos y grandes, manteniéndose como uno de los grandes clásicos de la literatura nacional.

Dailan Kifki, de María Elena Walsh

El entrañable elefante creado por María Elena Walsh continúa siendo una de las historias más queridas de la literatura infantil argentina.

El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry

Un clásico universal que invita a ser redescubierto en cada etapa de la vida y que sigue emocionando a lectores de todas las edades.

Bonus para volver a imaginar: Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl

Una aventura inolvidable donde la imaginación, el humor y la fantasía convierten a esta historia en un clásico que sigue conquistando a chicos y grandes.