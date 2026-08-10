Con la llegada de esta fecha, muchos adultos vuelven a recordar las historias que marcaron sus infancias y que hoy encuentran una nueva vida en las bibliotecas de hijos, sobrinos o nietos. Clásicos que atravesaron generaciones, personajes inolvidables y aventuras que nunca pasan de moda demuestran que algunos libros siempre encuentran la manera de volver.
Día del Niño: los libros que marcaron las infancias
Clásicos que atravesaron generaciones, personajes inolvidables y aventuras que nunca pasan de moda. Seis ejemplos de libros que marcaron infancias.
“En fechas como el Día de las Infancias, muchas personas vuelven a buscar esos libros que leyeron de chicos para regalarlos o compartirlos en casa. Son historias que tienen algo muy especial: pasan los años, cambian los formatos y las generaciones, pero siguen generando el mismo entusiasmo cuando llegan a manos de un nuevo lector”, explica Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.
Pensando en esta celebración, desde Buscalibre prepararon una selección de títulos que invitan a revivir esos primeros recuerdos de lectura y, al mismo tiempo, a compartirlos con una nueva generación de lectores.
Selección de libros
- Harry Potter y la piedra filosofal, de J. K. Rowling
El comienzo de una de las sagas más leídas de todos los tiempos, que sigue conquistando lectores generación tras generación.
- Matilda, de Roald Dahl
La historia de una niña apasionada por los libros que demuestra que la imaginación puede cambiarlo todo.
- Mafalda, de Quino
Las ocurrencias y reflexiones de Mafalda siguen emocionando a chicos y grandes, manteniéndose como uno de los grandes clásicos de la literatura nacional.
- Dailan Kifki, de María Elena Walsh
El entrañable elefante creado por María Elena Walsh continúa siendo una de las historias más queridas de la literatura infantil argentina.
- El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry
Un clásico universal que invita a ser redescubierto en cada etapa de la vida y que sigue emocionando a lectores de todas las edades.
- Bonus para volver a imaginar: Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl
Una aventura inolvidable donde la imaginación, el humor y la fantasía convierten a esta historia en un clásico que sigue conquistando a chicos y grandes.