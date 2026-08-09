Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguaychú

Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Un cuerpo sin vida fue encontrado este domingo en las aguas del río Gualeguaychú, en la zona de la Costanera.

9 de agosto 2026 · 16:14hs
Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Un cuerpo sin vida fue encontrado este domingo en las aguas del río Gualeguaychú, en la zona de la Costanera, generando conmoción entre vecinos y personas que se encontraban recorriendo el lugar.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:30, cuando varios vecinos que caminaban por la ribera observaron un cuerpo flotando a pocos metros de la costa y dieron aviso de inmediato a las autoridades.

El dueño de la embarcación sufrió quemaduras graves. Quedó internado en terapia intensiva

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Sin acuerdo en Paraná: los 100 despidos de UniónBat ya son efectivos.

Sin acuerdo en Paraná: los 100 despidos de UniónBat ya son efectivos

Ante la situación, se desplegó un operativo para resguardar el sector y evitar que el cuerpo fuera desplazado por la corriente.

Minutos después arribó personal de la Prefectura Naval Argentina, que intervino a bordo de una moto de agua y logró aproximarse hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo para retirarlo de las aguas y llevarlo hasta tierra firme.

LEER MÁS: Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal

Investigación

El familiar que había realizado la denuncia se trasladó posteriormente hasta la Morgue Judicial, donde reconoció el cuerpo y confirmó su identidad, publicó Radio Máxima. La víctima tenía 51 años y había dejado su vehículo estacionado en inmediaciones del lugar donde apareció el cuerpo.

Durante el operativo, la circulación peatonal y el tránsito en el sector permanecieron limitados mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las primeras actuaciones. La investigación continúa para determinar cómo llegó la persona al agua y qué ocurrió antes de su muerte.

Gualeguaychú Costanera
Noticias relacionadas
Pelucas de Esperanza ya cumplió 17 años de labor solidaria

Pelucas de Esperanza, la ONG solidaria que se expande con su labor

El agresor es un joven de 23 años, quien está detenido, lo persiguió y le disparó con un arma 22 mm, en la esquina de España y Güemes. Y todo qued{o registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Secuestraron más de 220 envoltorios con drogas y casi un millón de pesos. Hay ocho detenidos en Concordia

Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos

Paraná. Personal del 911 detuvo al presunto autor del disparo, quien quedó a disposición de la Justicia.

Paraná: dos jóvenes heridos de bala fueron hospitalizados

Ver comentarios

Lo último

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Ultimo Momento
Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Policiales
Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos

Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos

Paraná: dos jóvenes heridos de bala fueron hospitalizados

Paraná: dos jóvenes heridos de bala fueron hospitalizados

Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal

Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal

Condenan a un contratista que vendía droga a trabajadores de la fruta en Concordia

Condenan a un contratista que vendía droga a trabajadores de la fruta en Concordia

Ovación
Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

Turismo Pista: Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

Turismo Pista: Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

La provincia
Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Concordia: falleció el concejal Guillermo Satalia Méndez

Concordia: falleció el concejal Guillermo Satalia Méndez

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

Dejanos tu comentario