Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Un cuerpo sin vida fue encontrado este domingo en las aguas del río Gualeguaychú, en la zona de la Costanera.

Un cuerpo sin vida fue encontrado este domingo en las aguas del río Gualeguaychú, en la zona de la Costanera, generando conmoción entre vecinos y personas que se encontraban recorriendo el lugar.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:30, cuando varios vecinos que caminaban por la ribera observaron un cuerpo flotando a pocos metros de la costa y dieron aviso de inmediato a las autoridades.

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Ante la situación, se desplegó un operativo para resguardar el sector y evitar que el cuerpo fuera desplazado por la corriente.

Minutos después arribó personal de la Prefectura Naval Argentina, que intervino a bordo de una moto de agua y logró aproximarse hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo para retirarlo de las aguas y llevarlo hasta tierra firme.

Investigación

El familiar que había realizado la denuncia se trasladó posteriormente hasta la Morgue Judicial, donde reconoció el cuerpo y confirmó su identidad, publicó Radio Máxima. La víctima tenía 51 años y había dejado su vehículo estacionado en inmediaciones del lugar donde apareció el cuerpo.

Durante el operativo, la circulación peatonal y el tránsito en el sector permanecieron limitados mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las primeras actuaciones. La investigación continúa para determinar cómo llegó la persona al agua y qué ocurrió antes de su muerte.