Uno Entre Rios | Escenario | Películas

El ciclo Jueves de Grandes Películas continúa su recorrida por distintas comunidades entrerrianas

La propuesta busca acercar películas especialmente seleccionadas para compartir emociones y recuerdos, promoviendo la participación e intercambio.

10 de agosto 2026 · 13:10hs
El ciclo Jueves de Grandes Películas continúa su recorrida por distintas comunidades entrerrianas

El ciclo Jueves de Grandes Películas continúa su recorrida por distintas comunidades entrerrianas

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el Consejo Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsan el ciclo itinerante de cine Jueves de Grandes Películas, dedicado especialmente para los adultos mayores.

La nueva función será este jueves 13 a las 16 en el Salón Barón Hirsch (San Martín 755) de Villa Clara. Se proyectará Tiempo de Revancha (de Adolfo Aristarain), con acceso libre y gratuito.

antonio banderas: cuatro peliculas imprescindibles de su carrera

Antonio Banderas: cuatro películas imprescindibles de su carrera

Paraná tendrá un libro por su Bicentenario que reúne historia, cultura y memoria de la ciudad.

Paraná tendrá un libro por su Bicentenario que reúne historia, cultura y memoria de la ciudad

La propuesta busca acercar películas especialmente seleccionadas para compartir historias, emociones y recuerdos, promoviendo la participación, el intercambio y la construcción de vínculos comunitarios en cada localidad anfitriona. Jueves de Grandes Películas - Tardes de cine para compartir, es la denominación completa de este ciclo destinado a generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para personas mayores a través del cine.

Para el desarrollo del ciclo, los municipios participantes deberán disponer de un espacio adecuado para la proyección y la recepción del público, mientras que el IAAER aportará el equipamiento técnico necesario para garantizar la calidad de las funciones, incluyendo proyección, sonido y asistencia técnica.

LEER MÁS: Netflix: las novedades que llegan en agosto

Próxima fecha:

Jueves 20/8 en San Benito: 16hs en el Centro de Jubilados (Av. San Martín 886).

Películas Fecha jueves
Noticias relacionadas
Clásicos que atravesaron generaciones, personajes inolvidables y aventuras que nunca pasan de moda. Seis ejemplos de libros que marcaron infancias.

Día del Niño: los libros que marcaron las infancias

El ciclo Un Domingo de Teatro invita a nuevas funciones en tres localidades

El ciclo Un Domingo de Teatro invita a nuevas funciones en tres localidades

La República del Puerto Viejo por el Radioteatro del Paraná

"La República del Puerto Viejo" por el Radioteatro del Paraná

netflix: las novedades que llegan en agosto

Netflix: las novedades que llegan en agosto

Ver comentarios

Lo último

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Sofía Gan es la primer mujer en dirigir el socialismo entrerriano

Sofía Gan es la primer mujer en dirigir el socialismo entrerriano

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

Ultimo Momento
Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Sofía Gan es la primer mujer en dirigir el socialismo entrerriano

Sofía Gan es la primer mujer en dirigir el socialismo entrerriano

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

Materiales de construcción: continúa la caída de las ventas

Materiales de construcción: continúa la caída de las ventas

Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Policiales
Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

Trata sexual en Gualeguaychú: luego de 14 años, sobreseen a dos mujeres y un imputado irá a juicio

Trata sexual en Gualeguaychú: luego de 14 años, sobreseen a dos mujeres y un imputado irá a juicio

Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

Ovación
Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de engaño y exigen rendición de cuentas

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de "engaño" y exigen rendición de cuentas

Nogoyá fue escenario del primer Torneo Provincial Oficial de la Categoría 2014

Nogoyá fue escenario del primer Torneo Provincial Oficial de la Categoría 2014

La provincia
Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Sofía Gan es la primer mujer en dirigir el socialismo entrerriano

Sofía Gan es la primer mujer en dirigir el socialismo entrerriano

Debaten las prioridades para anticiparse a El Niño en Paraná

Debaten las prioridades para anticiparse a El Niño en Paraná

Entre Ríos logró 95 reuniones de negocios y presentó su oferta para el turismo de reuniones del país

Entre Ríos logró 95 reuniones de negocios y presentó su oferta para el turismo de reuniones del país

OSER alertó por intentos de estafa virtual y pidió a sus afiliados no entregar datos privados jamás

OSER alertó por intentos de estafa virtual y pidió a sus afiliados no entregar datos privados jamás

Dejanos tu comentario