El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el Consejo Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsan el ciclo itinerante de cine Jueves de Grandes Películas, dedicado especialmente para los adultos mayores.
El ciclo Jueves de Grandes Películas continúa su recorrida por distintas comunidades entrerrianas
La propuesta busca acercar películas especialmente seleccionadas para compartir emociones y recuerdos, promoviendo la participación e intercambio.
La nueva función será este jueves 13 a las 16 en el Salón Barón Hirsch (San Martín 755) de Villa Clara. Se proyectará Tiempo de Revancha (de Adolfo Aristarain), con acceso libre y gratuito.
La propuesta busca acercar películas especialmente seleccionadas para compartir historias, emociones y recuerdos, promoviendo la participación, el intercambio y la construcción de vínculos comunitarios en cada localidad anfitriona. Jueves de Grandes Películas - Tardes de cine para compartir, es la denominación completa de este ciclo destinado a generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para personas mayores a través del cine.
Para el desarrollo del ciclo, los municipios participantes deberán disponer de un espacio adecuado para la proyección y la recepción del público, mientras que el IAAER aportará el equipamiento técnico necesario para garantizar la calidad de las funciones, incluyendo proyección, sonido y asistencia técnica.
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Próxima fecha:
Jueves 20/8 en San Benito: 16hs en el Centro de Jubilados (Av. San Martín 886).