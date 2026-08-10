El ciclo Jueves de Grandes Películas continúa su recorrida por distintas comunidades entrerrianas

La propuesta busca acercar películas especialmente seleccionadas para compartir emociones y recuerdos, promoviendo la participación e intercambio.

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el Consejo Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsan el ciclo itinerante de cine Jueves de Grandes Películas , dedicado especialmente para los adultos mayores.

La nueva función será este jueves 13 a las 16 en el Salón Barón Hirsch (San Martín 755) de Villa Clara. Se proyectará Tiempo de Revancha (de Adolfo Aristarain), con acceso libre y gratuito.

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La propuesta busca acercar películas especialmente seleccionadas para compartir historias, emociones y recuerdos, promoviendo la participación, el intercambio y la construcción de vínculos comunitarios en cada localidad anfitriona. Jueves de Grandes Películas - Tardes de cine para compartir, es la denominación completa de este ciclo destinado a generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para personas mayores a través del cine.

Para el desarrollo del ciclo, los municipios participantes deberán disponer de un espacio adecuado para la proyección y la recepción del público, mientras que el IAAER aportará el equipamiento técnico necesario para garantizar la calidad de las funciones, incluyendo proyección, sonido y asistencia técnica.

Próxima fecha:

Jueves 20/8 en San Benito: 16hs en el Centro de Jubilados (Av. San Martín 886).