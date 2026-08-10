El ciclo Un Domingo de Teatro invita a nuevas funciones en tres localidades

En Diamante se presentará la obra Floresta, del grupo La Camalote Teatro, en el marco del ciclo Un Domingo de Teatro.

Un Domingo de Teatro tendrá funciones en Diamante, Hasenkamp y Paraná, este domingo 16 de agosto. Con entrada libre y gratuita, organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER), junto a los distintos municipios.

En Diamante se presentará la obra Floresta, del grupo La Camalote Teatro. Sinopsis: Una casa, una madre, dos hijas. Un pasado glorioso. Un presente de oprobio. Y una dentadura que se come a sí misma. Con humor y toques de absurdo, la obra transita la historia final de esta familia de alcurnia, estirpe y abolengo que tras la muerte del padre queda sumida en la pobreza. La función será en el Cine Teatro Marconi a las 19, en el marco del Encuentro Diamante Teatro.

En Hasenkamp habrá función de la obra El Corazón del Actor, con actuación de Tovio Velozo y dirección de Walter Arosteguy. Sinopsis: Una confesión de muerte y la lucha por la razón ante los ataques de las zonas más oscuras de la mente, desafiando el sentido de la realidad. Un recorrido por el laberinto de la locura. Una historia sobre el crimen, la culpa, y la percepción de la realidad, puestas en cuestión constante en la mente del protagonista. La función será a las 20 H en la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMAE) de esa localidad.

En Paraná se presentará la obra La quietud de los huesos. Sinopsis: Pola, una mujer de unos 40 años que ha trabajado de maestra y mantiene un amor platónico con Leonardo Favio, nos invita a espiar un día de su vida. A través de recuerdos de infancia, relatos cotidianos y la presencia constante de su hermana Laura, que aparece como un fantasma que sobrevuela su historia, vamos entrando en su mundo íntimo. Será en La Vieja Usina (Matorras 861), a las 20 H.

Todas las funciones son el mismo domingo 16 de agosto, con entrada libre y gratuita.