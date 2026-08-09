El Lobo derrotó 2-0 a Barracas Central en La Plata con goles de Agustín Colazo y Franco Torres, ambos en el segundo tiempo. Además, Defensa ganó de local.

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B.

Gimnasia y Esgrima La Plata encontró sobre el final el premio a su insistencia y consiguió una victoria que lo llevó hasta lo más alto de la Zona B. El Lobo derrotó 2-0 a Barracas Central en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en un partido que durante buena parte de la tarde se presentó cerrado, friccionado y sin demasiadas situaciones claras.

Durante la primera etapa el juego fue parejo. Gimnasia intentó asumir el protagonismo, con Ignacio Fernández como uno de los encargados de conducir los ataques, pero encontró dificultades para superar la línea defensiva visitante. Barracas, en tanto, apostó a aprovechar cada recuperación y tuvo algunas aproximaciones con Facundo Bruera, Jhonatan Candia e Iván Tapia.

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La primera mitad se fue sin goles y con pocas emociones frente a los arcos. El Lobo tuvo una oportunidad a los 21 minutos, cuando Agustín Auzmendi remató y la defensa de Barracas logró rechazar. Del otro lado, Insfrán también tuvo que intervenir ante un disparo de Tapia.

La historia cambió apenas comenzó el segundo tiempo. A los pocos segundos de la reanudación, Gimnasia consiguió ponerse en ventaja. Agustín Colazo apareció en el momento justo para concretar la jugada y marcar el 1-0 que le permitió al equipo de Ariel Pereyra afrontar el resto del partido con otra tranquilidad.

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B.

Barracas tuvo que adelantarse y dejó espacios. Gimnasia buscó aprovecharlos, aunque tampoco logró liquidar rápidamente el encuentro. Marcelo Miño sostuvo a su equipo en varias oportunidades y el visitante siguió intentando llegar al empate.

Cuando el reloj marcaba los 46 minutos, llegó el golpe definitivo. Franco Torres recibió la oportunidad y no la desaprovechó: marcó el 2-0 y terminó de sentenciar un encuentro que Gimnasia había trabajado durante más de 90 minutos.

Con esta victoria, el conjunto platense llegó a nueve unidades y quedó en lo más alto de la Zona B, aunque con un partido más que varios de sus perseguidores. El equipo de Pereyra consiguió así un triunfo que vale más que los tres puntos: confirmó su buen comienzo y se instaló, al menos momentáneamente, en la cima del grupo.

Defensa y Justicia venció a Newell's y tomó impulso

El Halcón se impuso 2-1 como local. Fernando Román Villalba y Tomás Pérez marcaron para el ganador, mientras que Bruno Cabrera descontó para la Lepra, que jugó gran parte del partido con diez.

Defensa y Justicia consiguió una victoria importante ante Newell's por 2-1 en Florencio Varela y también se acomodó en la pelea de la Zona B. El Halcón fue superior en buena parte del encuentro y aprovechó la expulsión de Jerónimo Russo para encaminar el resultado.

El local avisó rápidamente: apenas a los dos minutos, Leandro Fernández estrelló un remate en el palo. Defensa siguió buscando y encontró el premio a los 31 minutos, cuando Fernando Román Villalba apareció para marcar el 1-0 tras una asistencia de David Barbona.

Poco después, Newell's quedó con diez jugadores por la expulsión de Russo, quien había sido amonestado minutos antes. Con la ventaja numérica, Defensa manejó mejor el trámite y buscó ampliar la diferencia.

El segundo gol llegó a los 22 minutos del complemento. Tomás Pérez apareció para establecer el 2-0 y parecía encaminar definitivamente la victoria del conjunto local.

Sin embargo, Newell's reaccionó y encontró el descuento a los 37. Bruno Cabrera ganó por arriba y marcó de cabeza para poner el 2-1 y devolverle incertidumbre al cierre.

La Lepra fue en busca del empate en los minutos finales, pero Defensa logró sostener la ventaja. El equipo de Florencio Varela terminó festejando una victoria que le permite sumar confianza y mantenerse expectante en la Zona B.