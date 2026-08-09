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Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

Huracán venció 2-0 a San Lorenzo con un doblete de Jordy Caicedo y volvió a festejar como visitante en el clásico después de 25 años.

9 de agosto 2026 · 17:07hs
Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años.

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años.

Huracán visitó a San Lorenzo en la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 y rompió su maleficio jugando el clásico fuera de casa: ganó 2-0 con un doblete de Jordy Caicedo y volvió a celebrar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años.

Con un marco espectacular y dos equipos sumamente necesitados, San Lorenzo y Huracán se movieron en zonas de tranquilidad durante los primeros tramos del clásico. Lo más destacado en los primeros 15 minutos fue la tempranera amarilla que recibió Mathias de Ritis, al minuto de juego, por una dura infracción sobre el costado izquierdo.

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El Globo fue contundente: Huracán venció 2-0 a San Lorenzo con un doblete de Caicedo

Más allá de esa acción, San Lorenzo avisó con un remate de Auzmendi que exigió al arquero de Huracán, quien respondió de buena manera para despejar el peligro. El partido fue más luchado que jugado, digno de un clásico, aunque con el correr de los minutos el Globo empezó a insinuar cada vez más y generó algunas acciones que alertaron a la defensa del Ciclón.

Así, en la última jugada del primer tiempo, Huracán consiguió ponerse en ventaja gracias a Jordy Caicedo. El delantero aprovechó una pelota que había quedado viva después de una tapada de Gill y apareció en el lugar indicado para empujarla y marcar el 1-0.

En el segundo tiempo, Huracán mantuvo la idea con la que había terminado la primera mitad y consiguió ampliar la ventaja a los 57 minutos, nuevamente de la mano de Caicedo. El atacante hizo el movimiento justo para recibir el pase de Kalinger, quedó dentro del área y cruzó su disparo con milimétrica precisión para vencer a Gill y poner el 2-0.

Tras su festejo, Caicedo saltó la valla publicitaria y realizó el famoso Topo Gigio hacia la hinchada de San Lorenzo. Inmediatamente, los jugadores locales fueron a buscar al delantero ecuatoriano y lo increparon. En medio de la disputa, el arquero Gill le dio un cabezazo a Lucas Blondel y recibió la roja directa por conducta violenta, mientras que Caicedo fue amonestado por provocación.

A partir del segundo gol y de la expulsión, Huracán contó con muchísimos espacios para terminar de liquidar el partido, aunque le faltó precisión en los metros finales. Devecchi, que ingresó en lugar de Gill, tuvo una actuación importante y evitó que la diferencia fuera todavía mayor.

Con un jugador menos y pocas ideas, San Lorenzo no pudo inquietar a Huracán ni encontrar el descuento ante su gente. En los minutos finales, el público del Ciclón manifestó su descontento con el equipo y entonó cánticos de protesta por una actualidad que no parece encontrar solución.

Finalmente, Huracán consiguió un triunfo fundamental en la casa de su clásico rival y volvió a ganar como visitante ante San Lorenzo después de 25 años. El Globo sumó su segunda victoria en el torneo, llegó a los siete puntos y le dio otro duro golpe al equipo dirigido por Pipo Gorosito, que por ahora no logra levantar cabeza.

Huracán San Lorenzo Torneo Clausura
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