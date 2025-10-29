Uno Entre Rios | El Mundo | Río de Janeiro

Río de Janeiro: el embajador de Argentina en Brasil aseguró que no hay argentinos afectados

El embajador Daniel Raimondi afirmó que Río de Janeiro recupera la calma tras el operativo antinarco y confirmó que no hay argentinos afectados.

29 de octubre 2025 · 12:15hs
Río de Janeiro: el embajador de Argentina en Brasil aseguró que no hay argentinos afectados.

Río de Janeiro: el embajador de Argentina en Brasil aseguró que no hay argentinos afectados.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, llevó tranquilidad este miércoles a la ciudadanía tras los episodios de violencia que sacudieron a Río de Janeiro, luego del operativo policial contra el grupo criminal Comando Vermelho.

"No hay argentinos involucrados en esta situación tan trágica", afirmó el diplomático, y destacó que la ciudad "lentamente está volviendo a la normalidad".

Concordiense en Río de Janeiro: Fue un evento que nadie esperaba que alcanzara tal magnitud.

Concordiense en Río de Janeiro: "Fue un evento que nadie esperaba que alcanzara tal magnitud"

Río de Janeiro: la cifra de muertos por operativo antinarco asciende a 120.

Río de Janeiro: la cifra de muertos por operativo antinarco asciende a 120

LEER MÁS: Río de Janeiro: la cifra de muertos por operativo antinarco asciende a 120

Río de Janeiro: no hay argentinos afectados, aseguró el embajador en Brasil

Daniel Raimondi (1).jpeg

Raimondi explicó que los incidentes ocurrieron "en una zona puntual de Río de Janeiro, alejada de los centros turísticos y del centro histórico de la ciudad". Según detalló, "la afectación fue más bien desde el punto de vista logístico, con bloqueos, con problemas en el transporte, cierre preventivo de comercios, pero en la zona donde suele haber argentinos en Río de Janeiro no hubo incidentes".

El embajador también se refirió al contexto general de seguridad en la ciudad. "La situación en Río de Janeiro siempre es compleja desde el punto de vista de la seguridad, y los argentinos que deciden viajar por vacaciones o cuestiones familiares lo saben", señaló.

De acuerdo con Raimondi, la situación "se normaliza lentamente" y no existen reportes de ciudadanos argentinos afectados por el operativo policial más letal en la historia reciente de Río de Janeiro.

Río de Janeiro Operativo Violencia
Noticias relacionadas
Río de Janeiro en guerra: 64 muertos en enfrentamientos con el crimen organizado.

Río de Janeiro en guerra: 64 muertos en enfrentamientos con el crimen organizado

La soja alcanzó el valor más alto en 15 meses.

La soja alcanzó el valor más alto en 15 meses

Aparecen perros azules en Chernobyl y los científicos buscan una explicación.

Aparecen perros azules en Chernobyl y los científicos buscan una explicación

Huracán Melissa, categoría 5, amenaza con devastar el Caribe.

Huracán Melissa, categoría 5, amenaza con devastar el Caribe

Ver comentarios

Lo último

Paraná declaró Ciudadano Ilustre al Indio Solari

Paraná declaró Ciudadano Ilustre al Indio Solari

El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Ultimo Momento
Paraná declaró Ciudadano Ilustre al Indio Solari

Paraná declaró Ciudadano Ilustre al Indio Solari

El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Concordiense en Río de Janeiro: Fue un evento que nadie esperaba que alcanzara tal magnitud

Concordiense en Río de Janeiro: "Fue un evento que nadie esperaba que alcanzara tal magnitud"

Elecciones 2025: revisan resultados en ocho provincias

Elecciones 2025: revisan resultados en ocho provincias

Policiales
Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Un juez valoró la pena natural y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Un juez valoró la "pena natural" y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Ovación
APB: Patronato sorprendió a Sionista

APB: Patronato sorprendió a Sionista

AFA aumentó 30% el valor de las entradas

AFA aumentó 30% el valor de las entradas

Racing se juega un partido histórico ante Flamengo por un lugar en la final

Racing se juega un partido histórico ante Flamengo por un lugar en la final

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

La provincia
El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Concordiense en Río de Janeiro: Fue un evento que nadie esperaba que alcanzara tal magnitud

Concordiense en Río de Janeiro: "Fue un evento que nadie esperaba que alcanzara tal magnitud"

Abrió la preinscripción para el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento

Abrió la preinscripción para el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento

Consejo de la Magistratura: se promulgó la reforma

Consejo de la Magistratura: se promulgó la reforma

Dejanos tu comentario