Río de Janeiro: el embajador de Argentina en Brasil aseguró que no hay argentinos afectados.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, llevó tranquilidad este miércoles a la ciudadanía tras los episodios de violencia que sacudieron a Río de Janeiro , luego del operativo policial contra el grupo criminal Comando Vermelho.

"No hay argentinos involucrados en esta situación tan trágica", afirmó el diplomático, y destacó que la ciudad "lentamente está volviendo a la normalidad".

Raimondi explicó que los incidentes ocurrieron "en una zona puntual de Río de Janeiro, alejada de los centros turísticos y del centro histórico de la ciudad". Según detalló, "la afectación fue más bien desde el punto de vista logístico, con bloqueos, con problemas en el transporte, cierre preventivo de comercios, pero en la zona donde suele haber argentinos en Río de Janeiro no hubo incidentes".

El embajador también se refirió al contexto general de seguridad en la ciudad. "La situación en Río de Janeiro siempre es compleja desde el punto de vista de la seguridad, y los argentinos que deciden viajar por vacaciones o cuestiones familiares lo saben", señaló.

De acuerdo con Raimondi, la situación "se normaliza lentamente" y no existen reportes de ciudadanos argentinos afectados por el operativo policial más letal en la historia reciente de Río de Janeiro.