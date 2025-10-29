Uno Entre Rios | El Mundo | Río de Janeiro

Río de Janeiro: la cifra de muertos por operativo antinarco asciende a 120

Residentes del Complexo da Penha hallaron decenas de cuerpos tras el operativo antinarco más letal de Río de Janeiro, donde la cifra de muertos asciende a 120.

29 de octubre 2025 · 11:18hs
El número de víctimas mortales por el operativo antinarco llevado a cabo en Río de Janeiro ha llegado a 120. Residentes del Complexo da Penha trasladaron más de 50 cadáveres a una plaza para ser identificados, antes de la llegada de la Defensa Civil, que posteriormente se encargó de trasladar los cuerpos a las morgues de la ciudad.

Los cadáveres fueron encontrados en una zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó a cabo la operación policial más letal de la historia del estado.

Tragedia en Río de Janeiro: ya son 120 los muertos por el operativo antinarco

Según informó la cadena O Globo, los cuerpos trasladados a la plaza fueron hallados en la Serra da Misericórdia, lugar donde se registraron los enfrentamientos más violentos entre la Policía y los narcotraficantes.

El Gobierno de Rio de Janeiro indicó que son 116 las bajas en las filas de la organización criminal. Mientras tanto, familiares de las víctimas se reunieron para reconocer los cadáveres, los cuales fueron expuestos en la vía pública tras ser trasladados desde las zonas de enfrentamientos.

La abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante la retirada de los cuerpos, declaró que varios cadáveres presentaban "marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas".

La gente se concentró alrededor de los cuerpos en la plaza, en un ambiente de profundo silencio. Algunas personas levantaron los plásticos y las telas que cubrían los cadáveres para intentar identificar a sus familiares o amigos.

Río de Janeiro Operativo Violencia
