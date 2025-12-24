Uno Entre Rios | El Mundo | Navidad

¿Por qué algunas personas no disfrutan la Navidad? Esto dice la psicología

La psicología explica por qué algunas personas rechazan la Navidad, marcada por duelos, tensiones familiares y la presión social de mostrarse felices.

24 de diciembre 2025 · 12:58hs
¿Por qué algunas personas no disfrutan la Navidad? Esto dice la psicología.

¿Por qué algunas personas no disfrutan la Navidad? Esto dice la psicología.

La Navidad se aproxima rápidamente y, con ella, emerge una amplia gama de emociones. Mientras muchas personas esperan con entusiasmo las cenas familiares y los regalos, otras viven estas fechas con incomodidad, tristeza o rechazo. Ante esta diversidad de sentimientos, la psicología ofrece algunas explicaciones sobre por qué no todos disfrutan de las tradiciones navideñas.

Aunque millones celebran con ilusión esta festividad, existe un sector de la sociedad que no logra conectar con el espíritu navideño o que incluso experimenta malestar emocional. De acuerdo con el psicólogo Víctor Amat, una de las razones principales es la presión social por mostrarse feliz durante esta época, independientemente de la situación personal que cada individuo atraviese.

Navidad: las ventas de juguetes cayeron 6,9% y el sector refuerza la expectativa en Reyes Magos, haciendo énfasis en la compra segura

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas.

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

LEER MÁS: Mensaje de Monseñor Raúl Martín: "Que tengan una muy feliz y santa Navidad"

La psicología explica por qué la Navidad no es una época feliz para todos

Navidad (3).jpeg

El especialista señala que forzar la felicidad puede provocar una pérdida de autenticidad emocional, generando tensiones internas. Estas, a su vez, suelen estar relacionadas con duelos no resueltos, vínculos familiares complejos o resentimientos del pasado que resurgen en estas fechas.

En la misma línea, la psicóloga Marina Mammoliti explica que la Navidad puede reactivar pérdidas y duelos anteriores, lo que lleva a algunas personas a evitar los rituales propios de estas celebraciones como una forma de proteger su estabilidad emocional, especialmente en el cierre del año.

Asimismo, Mammoliti destaca el papel de la sociedad y la exigencia de proyectar una felicidad constante durante la Navidad, aun cuando no siempre es genuina. Por ello, recomienda reflexionar sobre el propio estado emocional, reconocer los sentimientos personales y, a partir de ello, decidir conscientemente cómo se desea vivir esta etapa del año.

Navidad Psicología Celebración
Noticias relacionadas
Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad.

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

Los cinco países donde está prohibida la Navidad y las razones detrás de la medida.

Los cinco países donde está prohibida la Navidad y las razones detrás de la medida

La Municipalidad de Paraná informó cómo funcionará el servicio de transporte urbano de pasajeros durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Horarios de trenes 

Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán colectivos y tren

Mensaje de Monseñor Raúl Martín: Que tengan una muy feliz y santa Navidad.

Mensaje de Monseñor Raúl Martín: "Que tengan una muy feliz y santa Navidad"

Ver comentarios

Lo último

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Ultimo Momento
Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Una niña con cáncer terminal sueña con conocer a la entrerriana Emilia Mernes

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Policiales
Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Allanamiento en Concordia que por poco termina en tragedia

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Ovación
Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

La provincia
Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Vecino de San Benito sorprendió a recolectores de basura con cajas navideñas

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

Juicio Político a Susana Medina: el viernes se intentará avanzar con el trámite parlamentario

Juicio Político a Susana Medina: el viernes se intentará avanzar con el trámite parlamentario

Obra pública: media sanción para la prórroga de emergencia

Obra pública: media sanción para la prórroga de emergencia

Dejanos tu comentario