¿Por qué algunas personas no disfrutan la Navidad? Esto dice la psicología.

La psicología explica por qué algunas personas rechazan la Navidad, marcada por duelos, tensiones familiares y la presión social de mostrarse felices.

La Navidad se aproxima rápidamente y, con ella, emerge una amplia gama de emociones . Mientras muchas personas esperan con entusiasmo las cenas familiares y los regalos, otras viven estas fechas con incomodidad, tristeza o rechazo. Ante esta diversidad de sentimientos, la psicología ofrece algunas explicaciones sobre por qué no todos disfrutan de las tradiciones navideñas.

Aunque millones celebran con ilusión esta festividad, existe un sector de la sociedad que no logra conectar con el espíritu navideño o que incluso experimenta malestar emocional. De acuerdo con el psicólogo Víctor Amat, una de las razones principales es la presión social por mostrarse feliz durante esta época, independientemente de la situación personal que cada individuo atraviese.

El especialista señala que forzar la felicidad puede provocar una pérdida de autenticidad emocional, generando tensiones internas. Estas, a su vez, suelen estar relacionadas con duelos no resueltos, vínculos familiares complejos o resentimientos del pasado que resurgen en estas fechas.

En la misma línea, la psicóloga Marina Mammoliti explica que la Navidad puede reactivar pérdidas y duelos anteriores, lo que lleva a algunas personas a evitar los rituales propios de estas celebraciones como una forma de proteger su estabilidad emocional, especialmente en el cierre del año.

Asimismo, Mammoliti destaca el papel de la sociedad y la exigencia de proyectar una felicidad constante durante la Navidad, aun cuando no siempre es genuina. Por ello, recomienda reflexionar sobre el propio estado emocional, reconocer los sentimientos personales y, a partir de ello, decidir conscientemente cómo se desea vivir esta etapa del año.