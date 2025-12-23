En vísperas de la Navidad, Monseñor Raúl Martín compartió su mensaje navideño, invitando a los fieles a vivir este tiempo como una celebración del nacimiento y de la presencia cercana de Dios en la persona de Jesús, "nuestra esperanza", que acompaña y sostiene el caminar de la vida.
Mensaje de Monseñor Raúl Martín: "Que tengan una muy feliz y santa Navidad"
En su mensaje de Navidad, Monseñor Raúl Martín invitó a celebrar el nacimiento de Jesús, esperanza y paz, y anunció las misas en la Catedral y Sagrada Familia.
"El tiempo de Navidad es tiempo de nacimiento, de celebrar con alegría que Dios se hace presente en medio nuestro", expresó el obispo, subrayando que Jesús es el centro de la vida cristiana tanto en las dificultades como en las alegrías. En ese sentido, animó a sostener este tiempo con gozo y a comunicarlo a todos los hermanos.
Monseñor Martín también invitó a acercarse al Pesebre de Belén "de la mano de María", para reconocer en el Niño sencillo y frágil el rostro de Dios, que llama a encontrarse con Él en los rostros más vulnerables: los pequeños y quienes necesitan cercanía, corazón y compromiso. "Celebrar juntos a Dios que viene a traernos la paz", señaló, es una tarea que convoca a toda la comunidad.
El mensaje concluyó con un deseo de bendición y buenos augurios: "Que tengan una muy feliz y santa Navidad. Que el Señor los bendiga".
En el marco de las fiestas navideñas, Monseñor Raúl Martín presidirá las celebraciones litúrgicas en la Catedral el miércoles a las 20, con la Misa de Nochebuena, y el domingo a las 20, en ocasión de la Fiesta de la Sagrada Familia.