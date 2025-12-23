Mensaje de Monseñor Raúl Martín: "Que tengan una muy feliz y santa Navidad".

En su mensaje de Navidad, Monseñor Raúl Martín invitó a celebrar el nacimiento de Jesús, esperanza y paz, y anunció las misas en la Catedral y Sagrada Familia.

En vísperas de la Navidad, Monseñor Raúl Martín compartió su mensaje navideño , invitando a los fieles a vivir este tiempo como una celebración del nacimiento y de la presencia cercana de Dios en la persona de Jesús, "nuestra esperanza", que acompaña y sostiene el caminar de la vida.

"El tiempo de Navidad es tiempo de nacimiento, de celebrar con alegría que Dios se hace presente en medio nuestro" , expresó el obispo, subrayando que Jesús es el centro de la vida cristiana tanto en las dificultades como en las alegrías. En ese sentido, animó a sostener este tiempo con gozo y a comunicarlo a todos los hermanos.

Monseñor Raúl Martín invitó a vivir una Navidad de fe, esperanza y cercanía

Monseñor Martín también invitó a acercarse al Pesebre de Belén "de la mano de María", para reconocer en el Niño sencillo y frágil el rostro de Dios, que llama a encontrarse con Él en los rostros más vulnerables: los pequeños y quienes necesitan cercanía, corazón y compromiso. "Celebrar juntos a Dios que viene a traernos la paz", señaló, es una tarea que convoca a toda la comunidad.

El mensaje concluyó con un deseo de bendición y buenos augurios: "Que tengan una muy feliz y santa Navidad. Que el Señor los bendiga".

En el marco de las fiestas navideñas, Monseñor Raúl Martín presidirá las celebraciones litúrgicas en la Catedral el miércoles a las 20, con la Misa de Nochebuena, y el domingo a las 20, en ocasión de la Fiesta de la Sagrada Familia.