Vladimir Putin amenaza con dejar sin gas a Europa

5 de marzo 2026 · 09:41hs
“Se están abriendo otros mercados. Tal vez sería más rentable para Rusia consolidarnos en nuevas direcciones de exportación”, aseguró Vladimir Putin

Rusia podría dejar de suministrar gas natural a los países de la Unión Europea (UE) antes de lo previsto por razones de conveniencia comercial, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista.

Los países de la UE “planean introducir nuevas restricciones a la compra de gas ruso en el plazo de un mes y, en el plazo de un año, endurecerlas hasta llegar a una prohibición total”, señaló Putin.

“Ahora se están abriendo otros mercados. Tal vez sería más rentable para nosotros detener ya mismo los suministros al mercado europeo y consolidarnos en nuevas direcciones de exportación”, apuntó.

Aclaró además que “no hay ningún trasfondo político en esto”; al mismo tiempo, subrayó que se trata solo de “reflexiones en voz alta” y no de una decisión ya tomada.

En enero, el Consejo de la Unión Europea aprobó una prohibición a las importaciones de gas ruso por gasoducto y de gas natural licuado (GNL) hacia la UE. La prohibición total entrará en vigor a partir de enero de 2027 para el GNL y desde el otoño de 2027 para el gas por gasoducto.

Según el consejo, Rusia representó alrededor del 13 % de las importaciones totales de gas de la UE en 2025, considerando conjuntamente el gas por gasoducto y el GNL.

