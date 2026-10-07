Nuevas medidas de Pedro Sánchez buscan frenar los desahucios y limitar los alquileres. La periodista Abril Rea, desde España, explicó las lecturas políticas

"Pedro Sánchez está ganando votos": la lectura política de las nuevas medidas sobre vivienda en España

"Pedro Sánchez está ganando votos": la lectura política de las nuevas medidas sobre vivienda en España

La periodista Abril Rea explicó desde España el impacto de la crisis habitacional, las nuevas medidas aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez y las movilizaciones que se multiplican en distintas ciudades. También planteó la discusión política en torno a estas decisiones y la situación de los propietarios.

La crisis de la vivienda se convirtió en uno de los principales problemas sociales y políticos de España. En los últimos días, las movilizaciones se multiplicaron en distintas ciudades y el gobierno de Pedro Sánchez aprobó nuevas medidas destinadas a contener los alquileres, frenar los desahucios y establecer límites para determinadas operaciones de los fondos de inversión.

Desde España, la periodista Abril Rea explicó que la lectura política sobre estas decisiones no es unánime. Mientras algunos sectores consideran que las medidas responden a una problemática que afecta cada vez a más personas, otros interpretan que el gobierno aprovechó la situación para fortalecer su posición de cara a las próximas elecciones.

Según explicó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), desde otro sector se sostiene que el presidente español habría aprovechado las movilizaciones y un tema especialmente sensible para la sociedad española para posicionarse frente a sus adversarios.

En ese sentido, recordó que Sánchez planteó la discusión en términos políticos al señalar que había que elegir entre "los fondos buitre" y un gobierno progresista. Para Rea, esta estrategia también es interpretada por algunos sectores como una manera de recuperar apoyo electoral después de meses atravesados por distintos conflictos y cuestionamientos al Ejecutivo.

Una crisis que viene desde 2008

La periodista explicó que el problema habitacional no es nuevo y que tiene antecedentes en la crisis económica de 2008. Desde entonces, los precios de las viviendas y los alquileres fueron aumentando, mientras aparecieron empresas y fondos que comenzaron a adquirir edificios para destinarlos al alquiler, incluyendo unidades orientadas al turismo.

La situación resulta especialmente compleja en ciudades como Barcelona y Madrid. Rea señaló que actualmente un monoambiente de unos 25 o 30 metros cuadrados puede alcanzar valores de entre 1.500 y 2.000 euros mensuales en zonas céntricas, mientras que el salario mínimo ronda los 1.200 euros. "Cuesta mucho alquilar y mucho más comprar", resumió.

En Barcelona, además, el alquiler de habitaciones se convirtió en una alternativa cada vez más utilizada, aunque los precios también se dispararon. Según explicó Rea, una habitación puede costar actualmente entre 500, 700, 800 y hasta 1.000 euros mensuales.

Las nuevas medidas del gobierno

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó dos decretos con distintas medidas vinculadas al acceso a la vivienda. Entre ellas aparece la paralización de los desahucios hasta 2030, en determinadas condiciones, una decisión especialmente relevante en un país donde los desalojos continúan siendo una problemática cotidiana. Rea indicó que solamente en Barcelona se habla de alrededor de 25 desahucios por día.

Otra de las medidas apunta a limitar la capacidad de los fondos de inversión para adquirir edificios o viviendas y destinarlos posteriormente al alquiler. También se establecen límites sobre el alquiler de habitaciones.

La periodista explicó el mecanismo con un ejemplo: una persona puede alquilar un departamento de cuatro habitaciones por 2.000 euros y posteriormente ofrecer cada habitación por 800 o 900 euros. Con las nuevas disposiciones, se busca impedir que el total obtenido mediante el alquiler de habitaciones supere determinados límites vinculados al contrato original.

También se contemplan mecanismos de renovación de contratos de alquiler. Según explicó Rea, no hubo acuerdo para establecer un contrato indefinido, pero sí se avanzó en la posibilidad de renovar automáticamente contratos de cinco años. Además, las nuevas medidas incluyen ayudas económicas destinadas a facilitar el acceso a la primera vivienda.

El debate político detrás de las medidas

La aprobación de estas disposiciones generó también una fuerte discusión política. Rea señaló que algunos de los titulares de la prensa española interpretaron las medidas como una estrategia de Pedro Sánchez para recuperar votos.

"Pedro Sánchez está ganando votos", es una de las lecturas que, según explicó, aparecen en el debate público. El gobierno llega a esta etapa con una posición política compleja, frente a un Partido Popular fortalecido y a Vox, ubicado a la derecha del espectro político español. De acuerdo con la periodista, las encuestas muestran un escenario favorable para ambos espacios opositores.

En paralelo, las calles también muestran el malestar social. En Barcelona, una movilización reunió, según la Guardia Urbana, a unas 20.000 personas, mientras que los organizadores y sindicatos elevaron la cifra a más de 100.000.

La protesta terminó con disturbios, quema de contenedores y una intervención policial. Además, se convocó a nuevas manifestaciones y a una huelga general impulsada por Comisiones Obreras.

"Será una jornada bastante histórica aquí en España", sostuvo Rea a UNO al remarcar que hace 14 años que no se registra una huelga general en el país.

Inquilinos y propietarios

La discusión sobre la vivienda también incluye a los propietarios. Rea remarcó que existe otro sector de la población que reclama protección para quienes ponen sus viviendas en alquiler, especialmente los pequeños propietarios.

En ese sentido, mencionó la posición de Junts per Catalunya, que puso el foco en la denominada "letra chica" de las nuevas disposiciones y en la necesidad de contemplar la situación de quienes poseen una vivienda y deciden alquilarla.

Sin embargo, la periodista aclaró que los propietarios representan una parte menor dentro del universo de personas vinculadas al alquiler. Según señaló, alrededor del 20% de la población española vive actualmente en una vivienda alquilada.

El debate, por lo tanto, atraviesa a distintos sectores: quienes no pueden acceder a una vivienda, quienes no logran afrontar los alquileres, los propietarios que buscan seguridad para poner sus inmuebles en el mercado y los fondos de inversión que participan del negocio inmobiliario.

Desahucios y ocupaciones: dos situaciones diferentes

Rea también hizo hincapié en la necesidad de diferenciar dos situaciones que, según planteó, suelen mezclarse en el tratamiento periodístico: los desahucios de personas que alquilan legalmente una vivienda y no pueden continuar pagando y los desalojos vinculados con la ocupación ilegal de un inmueble. "Hay que separar", sostuvo.

Por un lado, explicó, están las personas que tienen un contrato de alquiler, pero que no pueden afrontar el pago porque sus ingresos no alcanzan. Por otro, se encuentran quienes ingresan ilegalmente a una vivienda y la ocupan.

La periodista consideró que esta diferenciación resulta necesaria para evitar confusiones y desinformación en torno a una problemática que se volvió cada vez más compleja.

La herencia de la crisis inmobiliaria

Para comprender el escenario actual, Rea también repasó lo ocurrido durante la crisis de 2008. En aquel momento, los bancos otorgaban hipotecas para la compra de viviendas y muchas familias terminaron sin poder afrontar esos créditos.

Como consecuencia, quedaron numerosos departamentos en manos de entidades bancarias, que posteriormente los pusieron nuevamente en venta o alquiler.

"Hay gran cantidad de departamentos vacíos", describió la periodista, quien recogió además una expresión habitual entre catalanes y españoles: que algunos departamentos "se vendieron ya 10 veces".

Para Rea, ese proceso forma parte de la explicación de la bronca que actualmente existe entre muchos inquilinos y de las críticas hacia un sistema que, durante años, convirtió a la vivienda en un activo de inversión.

La crisis también presenta diferencias territoriales. Mientras Barcelona y Madrid tienen precios que pueden alcanzar los 300.000, 500.000 euros o incluso más para adquirir una vivienda, existen zonas del interior y pueblos de la denominada "España vacía" donde los valores son considerablemente menores.