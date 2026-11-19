Marta Fort habló de las inseguridades, las diferencias económicas y los conflictos que marcaron el final de su relación con Juan Manuel Ramírez.

La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez quedó envuelta en una polémica tras las declaraciones de la influencer sobre los motivos que llevaron al final de la relación. La hija de Ricardo Fort habló de inseguridades, diferencias económicas y problemas vinculados a la exposición mediática, mientras su expareja también salió a responder.

El miércoles 18 de noviembre, Marta Fort anunció que estaba nuevamente soltera a través de una historia de Instagram. La influencer eligió un mensaje breve, pero con una indirecta que rápidamente despertó repercusiones y dio pie a especulaciones sobre los motivos que llevaron a la ruptura.

"Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros", escribió sobre un fondo negro.

En la misma publicación, volvió a hacer referencia al espacio de streaming donde había conocido a Ramírez y lanzó una pregunta con tono irónico: "Así que... ¿seguimos con el casting?". La frase remitió a la convocatoria que había realizado meses atrás para conocer a alguien con quien compartir un viaje, dinámica que dio origen al vínculo.

La publicación no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a circular en distintos programas de espectáculos. Aunque en un primer momento no brindó demasiados detalles, la joven luego profundizó sobre las diferencias que, según su relato, desgastaron la relación.

Las inseguridades y las diferencias económicas

En una entrevista con José María Listorti en Blender, Marta explicó que uno de los principales problemas que atravesaron como pareja estaba relacionado con las diferencias entre sus realidades económicas y el entorno en el que se desenvolvía cada uno.

Según contó, Ramírez no estaba acostumbrado a su estilo de vida ni a la exposición que implica su actividad pública. Esa situación, de acuerdo con la influencer, habría generado inseguridades que repercutían en la dinámica cotidiana del noviazgo.

"Yo entiendo que él no sea de este medio, no conozca bien la movida. También le sorprendía mucho mi pasar económico y se sentía inseguro por ese tema", relató.

Marta sostuvo que esa incomodidad no se limitaba a cuestiones materiales, sino que también influía en la manera en que se relacionaban. Aseguró que, en distintas oportunidades, sentía que debía adaptar sus actitudes para evitar que él se sintiera mal o incómodo.

"Era una relación que constantemente yo tenía que rebajarme un poco a su nivel y tenía que estar constantemente pendiente a cómo él se despertaba ese día", expresó al describir cómo vivía ese vínculo.

La influencer también aclaró que no esperaba grandes gastos ni regalos de su pareja y que valoraba otros gestos, como la compañía y la posibilidad de compartir momentos. Sin embargo, consideró que las diferencias y las inseguridades terminaron pesando más de lo que esperaba.

El duro descargo

Marta también habló en el programa SQP, donde se refirió a la forma en que se terminó el vínculo y cuestionó la actitud de Ramírez. Aseguró que la relación venía atravesando dificultades y que, aunque había intentado sostenerla, ya sentía que no estaba funcionando.

La hija del empresario chocolatero manifestó su molestia porque, según contó, esperaba poder conversar personalmente sobre la separación. Explicó que durante las últimas semanas no habían podido encontrarse y que incluso tenía intenciones de viajar a Uruguay para hablar con él, pero no logró concretarlo por cuestiones de agenda.

"Le di muchas veces el espacio para hablar y me estoy enterando acá de lo que piensa de mí", cuestionó, en referencia a las declaraciones que su expareja había realizado públicamente.

También aseguró que prefería resolver las diferencias cara a cara o, en caso de que no fuera posible, mediante una llamada telefónica. Según su relato, él no estaba de acuerdo con esas alternativas y la posibilidad de terminar la relación por mensaje le generó enojo.

Al referirse a los reclamos que habría recibido durante el noviazgo, Marta negó haberle sido infiel y sostuvo que algunas actitudes de Ramírez le resultaban difíciles de comprender. En ese contexto, lanzó una de las frases más fuertes de sus declaraciones: "No le dio la talla para estar conmigo".

Luego agregó: "Soy mucho plato para un pibe inseguro", y aseguró que, pese a las diferencias, lo había querido y había intentado que se sintiera seguro en distintos aspectos, incluida la distancia y la cuestión económica.

Juan Manuel Ramírez respondió y negó las versiones

Después de las declaraciones de Marta, Juan Manuel Ramírez también se expresó públicamente. El empresario uruguayo confirmó que la pareja estaba separada y cuestionó las versiones que comenzaron a circular sobre su persona, entre ellas los rumores de una supuesta infidelidad.

A través de un comunicado, manifestó que podría contar su propia versión de los hechos, pero que prefería no profundizar en cuestiones privadas por respeto a su expareja y a la familia.

"Podría salir a contar mi versión, pero elijo no hacerlo. Por respeto a quien fue mi pareja, a su familia y a lo que alguna vez compartimos", escribió.

En otro tramo de su publicación, sostuvo que no necesitaba exponer ni perjudicar a nadie para defenderse de los comentarios que se habían generado tras la ruptura. Su mensaje buscó marcar distancia de la polémica y dejar en claro que no tenía intenciones de convertir el final de la relación en un enfrentamiento público.

Sin embargo, su descargo también generó nuevas repercusiones, ya que las declaraciones de ambos dejaron expuestas diferencias sobre cómo se vivió la separación y qué cuestiones habían provocado el desgaste del vínculo.

Cómo se conocieron y cuánto duró la relación

El romance había comenzado a partir de una convocatoria de Blender, donde Marta participó de una búsqueda de candidatos para conocer a alguien y compartir un viaje. Entre los participantes apareció Juan Manuel Ramírez, un joven uruguayo de 28 años, con quien inició un vínculo que se fue consolidando fuera de las cámaras.

La relación comenzó en junio y se hizo pública meses después, en septiembre. Durante ese tiempo, ambos compartieron imágenes y momentos juntos en las redes sociales, hasta que el noviazgo llegó a su fin y volvió a poner a la influencer en el centro de la agenda de espectáculos.

La ruptura, que inicialmente fue comunicada por Marta con una indirecta sobre las inseguridades, terminó sumando declaraciones de ambos lados. Mientras ella habló de diferencias económicas, cuestionamientos a su trabajo y dificultades para sostener el vínculo, Ramírez optó por defenderse y evitar exponer detalles de la intimidad.

Así, el final de la relación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez quedó marcado por los descargos públicos, las críticas cruzadas y las distintas versiones sobre una historia que había comenzado a partir de un casting de streaming y que duró apenas unos meses.