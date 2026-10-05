España: Pedro Sánchez convocó a elecciones anticipadas para noviembre

El presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez anunció elecciones para el domingo 29 de noviembre, a la vez que anunció la disolución de las Cortes

El presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez anunció elecciones para el domingo 29 de noviembre, a la vez que anunció la disolución de las Cortes

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre durante una conferencia que brindó en el palacio de la Moncloa durante la cual defendió el trabajo de su Gobierno durante la legislatura.

Además, llamó a los ciudadanos españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental", según informes de medios españoles.

“Hace más de tres años las urnas decidieron apostar por un Gobierno progresista. Lograrlo no ha sido fácil, nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, el regreso de las guerras en Europa y Oriente Medio. Hemos trabajado con un Congreso muy bronco. Hemos combatido élites económicas muy poderosas, y también la peor oposición. Hemos transferido a los gobiernos autonómicos más poder que nunca. A pesar de todo, el Gobierno de coalición no ha dejado de trabajar”, señaló.

Asimismo, añadió: “Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y, al mismo tiempo, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando genocidas, combatiendo tecnoligarcas, frente a altares con motosierra”.

“Sé que hemos cometido errores, no hemos hecho todo lo que nos habíamos propuesto. Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Necesitamos reformas para que la ciudadanía pueda lograr reducir los niveles de desigualdad. Por eso, tras informar al jefe del Estado, convoco el Consejo de Ministros extraordinario. Los españoles tienen que decidir qué papel quieren jugar, si quieren que nuestro país retroceda o avance, un Gobierno que trabaje por la mayoría social”, expresó.