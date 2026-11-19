El Senado convirtió por unanimidad en ley el proyecto de Discapacidad, que réplica prácticamente todo el esquema de beneficios que vencen en diciembre.

El Senado aprobó por unanimidad una nueva ley de discapacidad que mantiene los beneficios de la emergencia.

El Senado convirtió este jueves por unanimidad ley el proyecto de Discapacidad, que réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la ley que vence en diciembre, que habían sido rechazado el año pasado por el Gobierno nacional.

A un año de haber rechazado la ley de emergencia en Discapacidad, el oficialismo accedió a mantener los beneficios de la ley que había vetado el año pasado, y luego del respaldo del papa León XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad.

La iniciativa fue aprobado por los 71 legisladores que estaban presentes.

La sesión que se inició pasadas las 11, incluye el tratamiento de los proyectos de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Propiedad Privada para restablecer la Ley de Tierras, Ley Joaquín, entre otros temas.

Previo a la discusión del dictamen sobre discapacidad, se dio ingreso formal a una serie de pliegos para ocupar cargos en la justicia, y se votó el ascenso al grado inmediato superior al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, quien es titular de la Casa Militar.

El pliego se aprobó por 59 votos afirmativos, 3 votos negativos y 1 abstención que y tiene vigencia desde fines del 31 de diciembre del 2025.

También, se votaron diversos mociones para trato preferencial a un conjunto de proyectos en la última sesión que se celebrará el 26 de noviembre, entre los que figura una prórroga del Estatuto del Periodista.