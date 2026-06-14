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Pakistán confirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, indicó que la ceremonia oficial de firma se celebrará el viernes 19 de junio en Suiza

14 de junio 2026 · 18:59hs
Pakistán confirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este domingo que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto que enfrentó a ambos países durante los últimos meses y que la firma oficial del documento está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza.

A través de un comunicado, Sharif afirmó que el entendimiento fue logrado tras una intensa ronda de negociaciones y confirmó que ambas partes aceptaron detener las operaciones militares. “Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, señaló el jefe de gobierno paquistaní.

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Según explicó, el pacto contempla “la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, una referencia que incluye también la situación en el Líbano, escenario de las recientes tensiones entre Israel y Hezbollah que amenazaron con descarrilar las conversaciones. Sharif indicó que la ceremonia oficial de firma se celebrará el viernes 19 de junio en territorio suizo, aunque no precisó la ciudad ni los detalles del encuentro.

“El acto oficial de firma tendrá lugar el 19 de junio en Suiza”, sostuvo. El mandatario agradeció además a Washington y Teherán por haber optado por una salida diplomática al conflicto y destacó el papel desempeñado por varios actores regionales en las negociaciones.

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“Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto”, afirmó. También expresó su reconocimiento a Qatar, uno de los principales mediadores en las conversaciones, así como a Arabia Saudita y Turquía por su participación en el proceso.

“Extendemos nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos de Qatar por su apoyo para alcanzar este acuerdo”, dijo Sharif, quien agregó que desea agradecer “especialmente al liderazgo visionario de Arabia Saudita y Turquía por sus inmensas contribuciones”.

Entendimiento

Sharif señaló que durante los próximos días los países mediadores organizarán una serie de reuniones destinadas a preparar la implementación del entendimiento. “Los mediadores facilitarán una serie de encuentros esta semana. Estas discusiones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y para la ceremonia oficial de firma”, explicó.

El anuncio paquistaní llega pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el acuerdo estaba prácticamente terminado y que solo restaban algunos pasos formales antes de su firma.

Estados Unidos Irán Pakistán
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