Murió Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans

El empresario Leonid Radvinsky tenía apenas 43 años y batallaba contra el cáncer. Bajo su control, la plataforma se convirtió en un fenómeno global

El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, propietario mayoritario de OnlyFans, murió a los 43 años luego de una prolongada lucha contra el cáncer, según confirmó la propia compañía. De perfil bajo y con escasas apariciones públicas, fue una figura clave en la expansión de la plataforma, que pasó de ser un emprendimiento emergente a convertirse en uno de los negocios digitales más rentables del mundo.

Radvinsky había adquirido una participación mayoritaria en la plataforma en 2018 y controlaba su empresa matriz, Fenix International Ltd. Bajo su gestión, OnlyFans se transformó en un fenómeno global al permitir que creadores monetizaran contenido directamente con sus seguidores.

Quién era Leonid Radvinsky

Nacido en Odesa, Ucrania, en 1982, Radvinsky emigró a Estados Unidos durante su infancia y desarrolló su carrera en el mundo tecnológico. Antes de desembarcar en OnlyFans, ya tenía experiencia en el negocio digital vinculado al contenido para adultos: fundó sitios web en los años 2000 y la plataforma de cámaras MyFreeCams, lo que le permitió acumular capital y conocimiento en ese sector. Reservado y alejado de la exposición mediática, llegó a construir una fortuna multimillonaria gracias al crecimiento sostenido de sus negocios online.

Cómo nació y creció OnlyFans

OnlyFans fue creada en 2016 por el empresario británico Tim Stokely con una inversión inicial cercana a las 10.000 libras, como una plataforma para que creadores monetizaran contenido mediante suscripciones.

En sus inicios, el sitio no estaba enfocado exclusivamente en contenido para adultos, pero con el tiempo (y especialmente tras la llegada de Radvinsky) se consolidó como un espacio central para ese tipo de material.

El modelo de negocio se basa en permitir a los usuarios pagar por contenido exclusivo, mientras la empresa retiene un porcentaje de las ganancias. Este esquema impulsó un crecimiento exponencial, especialmente durante la pandemia, cuando millones de creadores encontraron en la plataforma una fuente de ingresos.

Hoy, OnlyFans cuenta con cientos de millones de usuarios y millones de creadores en todo el mundo, consolidándose como un actor clave en la llamada “economía de creadores”.

El sitio, fundado en 2016 por Guy Stokely y Tim Stokely, ganó notoriedad por alojar contenido explícito que no tenía lugar en otras redes sociales y experimentó un crecimiento acelerado durante la pandemia.

Leonid Radvinsky Murió Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans

Un imperio construido en silencio

Bajo la conducción de Radvinsky, la plataforma se transformó en un fenómeno cultural y económico global, redefiniendo la monetización de contenido en internet y generando miles de millones de dólares.

Su muerte marca el cierre de una etapa para una de las empresas más disruptivas de la última década, en un sector atravesado por debates sobre regulación, privacidad y modelos de negocio digitales.

¿De qué murió Leonid Radvinsky?

Leonid Radvinsky falleció a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer. El empresario era el propietario mayoritario de OnlyFans y controlaba su matriz, Fenix International.

Datos clave sobre su perfil:

Nacido en Odesa, en la actual Ucrania. Se trasladó con su familia a Chicago cuando era niño y residía más recientemente en Florida, Estados Unidos. Mantuvo un perfil extremadamente bajo a lo largo de su carrera, pese a ser el dueño de una de las plataformas digitales más grandes del mundo. Se hizo con la participación mayoritaria de la plataforma en 2018. La compañía había sido fundada en 2016 por Guy y Tim Stokely. Según la empresa, Radvinsky impulsó varios proyectos filantrópicos a escala internacional, aunque no se detallaron públicamente. Solicitó privacidad para su familia tras su fallecimiento.

¿Qué pasará con OnlyFans tras la muerte de su dueño?

La muerte de Radvinsky ocurre en un momento en que la empresa exploraba opciones estratégicas. Según reportes de Bloomberg, en los últimos meses se habían mantenido conversaciones para una posible venta de una participación en el negocio.

onlyfans

Cifras y estructura del negocio:

Radvinsky controlaba Fenix International, la empresa matriz de OnlyFans. En 2025, Bloomberg informó que se mantenían conversaciones para valorar la compañía en alrededor de 8 mil millones de dólares.

OnlyFans obtiene una comisión del 20 por ciento sobre la mayoría de las suscripciones y ventas de contenido dentro de la plataforma.Según Bloomberg, Radvinsky percibió más de 1.000 millones de dólares en dividendos en un periodo de tres años hasta 2024, y la cifra siguió creciendo después.

La plataforma ganó notoriedad por alojar contenido para adultos vetado en la mayoría de redes sociales, y disparó su popularidad durante la pandemia de COVID-19.

Con el fallecimiento de su principal accionista, el futuro de la compañía queda en suspenso. No se informó sobre la estructura de sucesión ni sobre si los planes de venta de una participación seguirán adelante.