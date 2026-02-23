México: tensión en operativo de traslado del cuerpo de "El Mencho"

Fuerte operativo de seguridad para recibir el cuerpo del narcotraficante mientras se reportan ataques del Cártel de Jalisco en varias ciudades de México

Un despliegue de seguridad sin precedentes se mantenía este domingo en la Ciudad de México, en el marco de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a manos del Ejército de ese país.

El Mencho fue asesinado por el Ejército mexicano. Se trataba del narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según confirmaron fuentes oficiales.

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más relevante del país, dirigía una empresa delictiva de mil y un tentáculos, poderosa como ninguna otra, violenta y agresiva en sus prácticas comerciales, ligadas principalmente al narcotráfico.

La muerte de “El Mencho” desató una ola de violencia narco en diferentes ciudades de México que dejó un saldo de 14 personas muertas, entre ellos siete miembros de la Guardia Nacional, y al menos 64 detenidos, según reportó la agencia Associated Press citando fuentes del gobierno mexicano.

Operativo sin precedentes

El cuerpo del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría ingresado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se mantiene un operativo de vigilancia extrema para resguardar el edificio y sus alrededores.

El arribo presuntamente del cadáver del capo narco a la capital mexicana se produjo en medio de un clima de máxima alerta nacional.

Cancillería argentina recomienda no viajar a Jalisco tras la muerte del líder del Cártel.

Las fuerzas de élite del Ejército y la Guardia Nacional custodian el perímetro de la Fiscalía para evitar cualquier intento de irrupción o incidentes por parte de células remanentes de la organización criminal, mientras se realizan las pericias correspondientes para la confirmación oficial de su identidad.

Mientras tanto, fue decretado un “Código Rojo” en Jalisco, donde los enfrentamientos entre militares y células criminales han alterado profundamente el orden público este domingo.