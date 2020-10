Los republicanos consagran en la Corte a la conservadora Barrett

Los republicanos se anotarán una victoria de largo plazo, porque los jueces supremos son vitalicios. Además, anotarán un récord, al nombrar en el máximo tribunal a un tercer nominado de Trump. Se asegurarán una mayoría conservadora en la Corte por muchos años, con seis de las nueve plazas del tribunal en manos de jueces de ese signo. El tribunal se dispone a debatir a corto plazo temas de enorme sensibilidad, como el aborto, el derecho de los homosexuales a casarse y la legalidad de la reforma al sistema de salud pública realizada por Barack Obama y parcialmente anulada por Trump.

“El Senado está haciendo lo correcto’’, aseveró el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell, al prometer hoy una votación a favor de Barrett en el plenario de la cámara. Una votación ayer de 51 contra 48 dio inicio a 30 horas de debate en la Cámara alta. Dos legisladoras republicanas -Lisa Murkowski y Susan Collins- votaron en contra, además de todos los demócratas. La senadora por California Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia, estaba haciendo campaña en Michigan. Usualmente el vicepresidente Mike Pence preside ese tipo de votación pero, debido a que uno de sus allegados dio positivo al Covid-19, no quedaba claro si participará. Pence dio negativo ayer y no anuló su agenda de campaña. Barrett ya tiene los votos asegurados, y el sábado recibió otra buena noticia cuando la senadora Murkowski anunció que aunque no estaba de acuerdo con el procedimiento apresurada no se opondría.