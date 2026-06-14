Ecuador cayó sobre la hora ante Costa de Marfil en el Grupo E

La Selección de Ecuador no pudo abrir el marcador a pesar de acumular llegadas de riesgo e incluso tener tres disparos en los palos.

La Selección de Ecuador no pudo abrir el marcador a pesar de acumular llegadas de riesgo e incluso tener tres disparos en los palos y perdió sobre la hora por 1-0 con Costa de Marfil en la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

El partido se definió a los 44 minutos de la segunda parte, con un jerárquico disparo del delantero Amad Diallo, que colocó la pelota contra el segundo poste.

Por su lado, el equipo sudamericano estrelló tres remates en los postes: el extremo John Yeboah y el carrilero Alan Minda impactaron sus tiros en el travesaño, a los 23 y 29 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Enner Valencia lo hizo en el primer palo, antes del primer minuto del segundo tiempo.

La derrota ubica a Ecuador en el tercer lugar de una zona que domina Alemania, sin puntos, mientras que Costa de Marfil quedó en el segundo puesto del grupo E, con tres unidades.

En la próxima fecha, el elenco que conduce el DT argentino Sebastián Beccacece enfrentará a Curazao, el sábado 20 de junio a las 21, mientras que los marfileños serán rival de Alemania, el mismo día y desde las 17 (ambos en horario argentino).