Le detectaron cáncer de piel a Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro , condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado de cáncer de piel, según anunció este miércoles su médico personal Claudio Birolini, tras haber permanecido varias horas en un hospital por otras causas de salud.

En paralelo, el líder ultraderechista fue condenado por daños morales colectivos al pago de un millón de reales (unos 189.000 dólares) de multa por declaraciones racistas durante su mandato.

"Bolsonaro tiene un carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias", dijo Birolini, en diálogo con la prensa. También precisó que el líder de ultraderecha, quien fue hospitalizado con un cuadro de "anemia persistente y alteración de la función renal", se ha recuperado de esos problemas, que le causaron una crisis de vómitos, mareos y presión baja. Es más, tras ser tratado con hidratación y tratamiento medicamentoso vía intravenosa, los síntomas mejoraron y el expresidente recibió el alta, indicó posteriormente el Hospital DF Star, dónde se atendió el brasileño.

El mandatario enfrenta desde los últimos años diversos problemas en el aparato digestivo, producto de una puñalada que recibió en un acto de campaña presidencial en 2018. De hecho, en abril pasado fue sometido a una larga operación para resolver una oclusión intestinal que lo mantuvo hospitalizado tres semanas.