Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión apelará

El exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años por intento golpista. Sus abogados confirmaron que apelarán ante tribunales internacionales

13 de septiembre 2025 · 11:23hs
El exmandatario de Brasil

El exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años por intento golpista. Sus abogados confirmaron que apelarán ante tribunales internacionales

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-2022), quien el jueves fue condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado contra Luiz Lula da Silva, anunció hoy viernes a través de sus abogados que apelará el fallo ante cortes internacionales, al sostener que jamás participó de un plan golpista ni estuvo vinculado a la invasión y daños a las sedes de los Poderes el 8 de enero de 2023, en la ciudad de Brasilia.

La defensa entiende que las penas fijadas son absurdamente excesivas y desproporcionadas. Después de analizar los términos del fallo, aplicaremos los recursos posibles, inclusive en el ámbito internacional”, señala un comunicado de los abogados de Bolsonaro, Celso Vilardi y Paulo Amador de Cunha Bueno, divulgado por la prensa brasileña.

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado en Brasil.

Brasil: condenaron a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

La Asamblea General de la ONU avaló la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina. Argentina votó en contra junto a Israel y Estados Unidos 

ONU avaló la solución de dos Estados y Argentina votó en contra

Intento de golpe de estado en Brasil.jpg

La defensa argumenta que de todos modos recibió con “respeto” el fallo condenatorio del STF, aunque con “profunda discrepancia e indignación” por la sentencia de cuatro votos en su contra y uno a su favor.

“Seguiremos sosteniendo que el expresidente no atentó contra el Estado democrático, jamás participó en algún plan y mucho menos en los actos ocurridos el 8 de enero”, dice el texto.

Los abogados de Bolsonaro, quien desde agosto se encuentra en prisión domiciliaria y con una tobillera electrónica ante riesgo de fuga, sostuvieron que el juicio debió realizarse en primera instancia o por el pleno del STF y no por la Primera Sala de la institución.

MILEI REUNIÓN CON BOLSONARO.jpg

“No podemos dejar de señalar, con todo respeto, que la falta de tiempo hábil para analizar la prueba impidió de forma definitiva el pleno ejercicio de la defensa”, dice el comunicado de los abogados, cuyos argumentos fueron rechazados por la mayoría de los miembros del alto tribunal al fundamentar el fallo.

Otros siete exfuncionarios también fueron condenados a prisión con penas que van desde los dos hasta los 26 años por su participación en el plan golpista encabezado por Bolsonaro, tras perder las elecciones en octubre de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Se trata del exjefe de gabinete y exministro de Defensa, general Walter Braga Netto (26 años); el exjefe de la Marina, almirante Almir Garnier (24 años); el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira (19 años); y el exministro de Justicia, Anderson Torres (24 años).

Recibieron también condena al exjefe de los servicios de Inteligencia, Alexandre Ramagem (16 años); el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno (21 años); y el coronel Mauro Cid (2 años en régimen abierto), exsecretario privado de Bolsonaro y delator del caso.

Jair Bolsonaro Brasil condena golpe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva
