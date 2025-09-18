El número de palestinos muertos en la guerra de Gaza supera los 65.000

El número de palestinos muertos por el ejército israelí en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 superó los 65.000, informaron el miércoles las autoridades sanitarias de Gaza. Autoridades sanitarias informaron que el número total de fallecidos desde el comienzo del conflicto en 2023 ascendió a 65.062 y el de heridos a 165.697.

La actualización fue dada a conocer después de que Israel lanzara su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza el martes y obligara a miles de palestinos más a huir del mayor centro urbano del enclave.

Últimos muertos

En las últimas 24 horas, 98 cadáveres y 385 heridos fueron trasladados a hospitales de Gaza, dijeron, y añadieron que siete trabajadores humanitarios murieron y otros 87 resultaron heridos en el mismo período. El número total de palestinos fallecidos desde el comienzo del conflicto en 2023 ascendió a 65.062 y el de heridos a 165.697, indicaron.

Cuatro personas murieron en las últimas 24 horas debido al hambre y la desnutrición, lo que elevó a 432 la cifra de muertes relacionadas con la escasez de alimentos, entre ellos 146 niños, agregaron. Ante la nueva cifra de muertos, Baris Adibelli, académico de la Universidad Kutahya Dumlupinar de Turquía, señaló que a los civiles palestinos “sólo se les dan dos opciones: huir o enfrentarse a la muerte”.

"Las acciones de Israel en Líbano, Palestina, su guerra de 12 días con Irán y su creciente influencia en Siria ya han dejado a la región en una situación muy inestable, y esta nueva ofensiva agravará las tensiones", opinó por su parte Baris Doster, académico de la Universidad de Mármara, con sede en Estambul, y advirtió que el ataque de Israel a la Ciudad de Gaza amenaza con desestabilizar aún más la región.