Uno Entre Rios | El Mundo | Brasil

Brasil: condenaron a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El Supremo Tribunal de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro. Se espera la sentencia, que podría ser de décadas de prisión.

11 de septiembre 2025 · 18:06hs
Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado en Brasil.

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado en Brasil.

La mayoría de los jueces del Supremo Tribunal de Brasil votó este jueves para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022. El exmandatario fue declarado culpable de cinco cargos, y se espera que el panel de cinco jueces decida la sentencia, que podría equivaler a décadas de prisión.

LEER MÁS: La Corte de Brasil ordenó el arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro

La condena a Jair Bolsonaro

El fallo contra Jair Bolsonaro profundiza la división política en Brasil y probablemente provocará una reacción del gobierno de Estados Unidos. El juicio cobró nueva relevancia después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, vinculara un arancel del 50% sobre productos brasileños a la situación legal de su aliado, calificándolo de “caza de brujas”.

Durante la cumbre virtual de los BRICS el presidente de Brasil recalcó que América Latina y el Caribe es una región de paz desde la firma del Tratado de Tlatelolco

Luiz Inácio Lula Da Silva rechazó la presencia militar de EE.UU en el Caribe

Bolivia festejó en la altura y sueña a lo grande.

¡Bolivia, al repechaje! Venció a Brasil en la altura

El veredicto y las posibles consecuencias

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, declaró que Bolsonaro era el líder de un complot golpista y de una organización criminal, y votó a favor de condenarlo. La jueza Cármen Lúcia se sumó a esta decisión, consolidando la mayoría en el panel.

Bolsonaro, de 70 años, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y no asistió al tribunal. Sus abogados han anunciado que apelarán el veredicto ante el pleno del Tribunal Supremo, compuesto por 11 jueces.

A pesar de sus problemas legales y de haber sido inhabilitado para postularse a cargos públicos hasta 2030, Bolsonaro sigue siendo una figura política poderosa en Brasil. Se espera que, tras este fallo, elija a un heredero político para competir en las próximas elecciones presidenciales contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, la condena podría motivar a los legisladores aliados de Bolsonaro a buscar una amnistía a través del Congreso. El debate sobre la sentencia se espera para el viernes, y podría intensificar la presión sobre el expresidente para definir su futuro político.

Brasil Jair Bolsonaro golpe de Estado Sentencia prisión
Noticias relacionadas
Bolivia no perdió en el Alto en estas Eliminatorias.

Bolivia busca ganarle a Brasil y esperar una mano de Colombia

La Selección Argentina quedó en la puerta de la coronación.

La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025.

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

En medio de las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro volvió a adelantar a octubre la Navidad en Venezuela: Es para “defender el derecho a la felicidad”

Venezuela: Maduro volvió a adelantar la Navidad a octubre

Ver comentarios

Lo último

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Ultimo Momento
La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Policiales
Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una emboscada judicial y mediática

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una "emboscada" judicial y mediática

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

Ovación
La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

La provincia
La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Gualeguaychú inicia este mes el control de calidad de aire

Gualeguaychú inicia este mes el control de calidad de aire

Paraná: UTA levantará el paro de colectivos

Paraná: UTA levantará el paro de colectivos

Dejanos tu comentario