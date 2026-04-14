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Israel y El Líbano inician conversaciones en Washington para buscar el fin de la guerra

Israel y el Líbano se reúnen en Washington bajo la mediación de Estados Unidos para discutir el cese de hostilidades y el desarme de Hezbollah

14 de abril 2026 · 10:46hs
La ofensiva terrestre israelí en el sur del Líbano— han provocado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados. 

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La ofensiva terrestre israelí en el sur del Líbano— han provocado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados. 

La ofensiva terrestre israelí en el sur del Líbano— han provocado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados. 

Este martes 14 de abril, representantes de Israel y el Líbano se reúnen en Washington bajo la mediación de Estados Unidos para discutir las condiciones de un posible cese de hostilidades y el desarme del grupo terrorista Hezbollah.

El encuentro, impulsado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, se desarrolla en un contexto de expectativas bajas y marcadas diferencias en las exigencias de ambas partes.La delegación diplomática incluye a los embajadores de ambos países en Washington y al embajador de EE.UU. en Beirut.

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Según fuentes del Departamento de Estado, el objetivo principal es establecer un diálogo sobre la seguridad a largo plazo en la frontera norte de Israel y apoyar al gobierno del Líbano en la recuperación de su soberanía territorial.Las posturas de los gobiernos involucrados presentan retos significativos para la negociación:

  • Israel: El primer ministro Benjamin Netanyahu y su portavoz, Shosh Bedrosian, han dejado claro que su meta es el desmantelamiento total de las armas de Hezbollah, su expulsión del Líbano y un acuerdo de paz duradero. Además, han rechazado categóricamente negociar un alto el fuego directamente con la organización terrorista.
  • Líbano: El presidente Joseph Aoun expresó su esperanza de que las conversaciones deriven en un acuerdo de alto el fuego que permita abrir paso a negociaciones directas entre ambos Estados.
  • Estados Unidos: La administración de Donald Trump busca un equilibrio entre el desarme de Hezbollah, el respeto a la integridad territorial libanesa y la defensa de los derechos de Israel.

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Bombardeos Israel sobre El Líbano Estados Unidos

Por otro lado, Hezbollah ha rechazado la iniciativa diplomática. Su líder, Naim Qassem, calificó el proceso de "inútil" y pidió su cancelación incluso antes de que comenzara.

Mientras tanto, en el frente interno, el 80% de los israelíes judíos respalda la continuidad de los combates contra el grupo terrorista, independientemente de la presión internacional.El conflicto bélico se recrudeció el pasado 2 de marzo, tras un ataque de Hezbollah que arrastró a la región a una guerra abierta.

Desde entonces, las operaciones militares —que incluyeron un bombardeo masivo sobre Beirut el 8 de abril y una ofensiva terrestre israelí en el sur del Líbano— han provocado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados. Ante este panorama, analistas y ex funcionarios consideran poco probable un avance significativo a corto plazo, advirtiendo que Israel podría optar por crear una zona de amortiguamiento en el sur del Líbano similar a la de Gaza

Israel El Líbano Washington Hezbollah
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