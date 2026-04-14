Israel y El Líbano inician conversaciones en Washington para buscar el fin de la guerra

Israel y el Líbano se reúnen en Washington bajo la mediación de Estados Unidos para discutir el cese de hostilidades y el desarme de Hezbollah

La ofensiva terrestre israelí en el sur del Líbano— han provocado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados.

La ofensiva terrestre israelí en el sur del Líbano— han provocado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados.

La ofensiva terrestre israelí en el sur del Líbano— han provocado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados.

Este martes 14 de abril, representantes de Israel y el Líbano se reúnen en Washington bajo la mediación de Estados Unidos para discutir las condiciones de un posible cese de hostilidades y el desarme del grupo terrorista Hezbollah.

El encuentro, impulsado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, se desarrolla en un contexto de expectativas bajas y marcadas diferencias en las exigencias de ambas partes.La delegación diplomática incluye a los embajadores de ambos países en Washington y al embajador de EE.UU. en Beirut.

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Según fuentes del Departamento de Estado, el objetivo principal es establecer un diálogo sobre la seguridad a largo plazo en la frontera norte de Israel y apoyar al gobierno del Líbano en la recuperación de su soberanía territorial.Las posturas de los gobiernos involucrados presentan retos significativos para la negociación:

Israel: El primer ministro Benjamin Netanyahu y su portavoz, Shosh Bedrosian, han dejado claro que su meta es el desmantelamiento total de las armas de Hezbollah , su expulsión del Líbano y un acuerdo de paz duradero. Además, han rechazado categóricamente negociar un alto el fuego directamente con la organización terrorista.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y su portavoz, Shosh Bedrosian, han dejado claro que su meta es el , su expulsión del Líbano y un acuerdo de paz duradero. Además, han rechazado categóricamente negociar un alto el fuego directamente con la organización terrorista. Líbano: El presidente Joseph Aoun expresó su esperanza de que las conversaciones deriven en un acuerdo de alto el fuego que permita abrir paso a negociaciones directas entre ambos Estados.

El presidente Joseph Aoun expresó su esperanza de que las conversaciones deriven en un que permita abrir paso a negociaciones directas entre ambos Estados. Estados Unidos: La administración de Donald Trump busca un equilibrio entre el desarme de Hezbollah, el respeto a la integridad territorial libanesa y la defensa de los derechos de Israel.

Bombardeos Israel sobre El Líbano Estados Unidos

Por otro lado, Hezbollah ha rechazado la iniciativa diplomática. Su líder, Naim Qassem, calificó el proceso de "inútil" y pidió su cancelación incluso antes de que comenzara.

Mientras tanto, en el frente interno, el 80% de los israelíes judíos respalda la continuidad de los combates contra el grupo terrorista, independientemente de la presión internacional.El conflicto bélico se recrudeció el pasado 2 de marzo, tras un ataque de Hezbollah que arrastró a la región a una guerra abierta.

Desde entonces, las operaciones militares —que incluyeron un bombardeo masivo sobre Beirut el 8 de abril y una ofensiva terrestre israelí en el sur del Líbano— han provocado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados. Ante este panorama, analistas y ex funcionarios consideran poco probable un avance significativo a corto plazo, advirtiendo que Israel podría optar por crear una zona de amortiguamiento en el sur del Líbano similar a la de Gaza