Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial "no domine al ser humano"

El papa León XIV presentó el lunes su primera encíclica, Magnifica Humanitas (Humanidad magnífica), un documento de 110 páginas dedicado a los efectos de la inteligencia artificial sobre la dignidad humana. El primer papa estadounidense de la historia, matemático y canonista de formación, advierte en el texto que la IA “no puede considerarse moralmente neutra” y reclama “desarmarla” para “evitar que domine al ser humano”.

Su tesis es que las innovaciones tecnológicas “pueden aumentar la participación y la justicia, o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión”. La IA, escribe, “alimenta la brecha entre los incluidos y los excluidos”.

La encíclica fija la postura de la Iglesia ante lo que el propio pontífice describió, días después de su elección, como el mayor desafío de la época. No es un tratado técnico ni una condena de la tecnología, cuyo valor reconoce, sino una actualización de la Doctrina Social de la Iglesia. León XIV firmó el texto el 15 de mayo, en el 135.º aniversario de la Rerum Novarum de León XIII, el documento de 1891 que respondió a la Revolución Industrial y del que el actual papa toma nombre y referencia.

Es una tesis que, anticipan algunos especialistas, hará del texto una referencia del debate. “Estoy convencido de que será un documento decisivo para nuestra época, profundo y profético”, afirmó a la agencia AP Paolo Carozza, profesor de Derecho en Notre Dame y presidente del consejo de supervisión de Meta, que lo describió como un llamado a construir un mundo en el que la tecnología “sirva a los seres humanos en lugar de degradarlos”.

Papa León encíclica El papa León XIV publicó la encíclica Magnifica Humanitas y pidió que la inteligencia artificial "no domine al ser humano"

El poder concentrado en pocas manos

El núcleo de la crítica es la concentración de poder en el sector privado. Patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras y datos quedan, según el texto, “concentrados en las manos de unos pocos”. Son esas empresas las que definen “condiciones de acceso, reglas de visibilidad, formas de relación e incluso oportunidades económicas”.

“Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público”, advierte el papa, que ve en ello el riesgo de “nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades”.

Frente a eso pide reglas concretas: “No basta con invocar la ética de manera abstracta; se requieren marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no abdique de su responsabilidad”. Y resume: "Una IA más moral no es suficiente si esa moralidad es determinada por unos pocos“.

Esa concentración tecnológica tiene, para el papa, un correlato económico. La riqueza mundial, advierte, “se concentra cada vez más en menos manos, lo que agranda las desigualdades”, y en la era de la IA y la robótica ya no es posible confiar únicamente en la "mano invisible" del mercado. León XIV insta a los responsables políticos a orientar las políticas hacia “el bien común” y a promover “el trabajo digno, la inclusión social y una distribución equitativa de los beneficios de la innovación”.

La advertencia no es abstracta. OpenAI y Anthropic, las dos principales competidoras del sector, figuran entre las empresas privadas más valiosas de Estados Unidos, con valoraciones de cientos de miles de millones de dólares, superiores al PIB de numerosos países. El papa apeló en varias ocasiones a los desarrolladores y a los responsables políticos a “frenar” y reflexionar sobre lo que están haciendo, y a orientar su trabajo no hacia el beneficio o el poder propios, sino hacia el bien de la humanidad.

El documento se presentó este lunes en el Vaticano con la presencia del cofundador de Anthropic, Christopher Olah, empresa que mantiene un litigio con la administración de Donald Trump tras negarse a permitir el uso militar irrestricto de su tecnología. La inclusión de Anthropic en el acto —parte de un diálogo de una década entre el Vaticano y Silicon Valley sobre el costo humano de la IA— fue criticada por quienes la leyeron como un aval pontificio; fuentes vaticanas la equipararon a la audiencia con un jefe de Estado, es decir, un reconocimiento y no un respaldo.

El texto retoma también la preocupación ambiental que Francisco colocó en el centro de su magisterio con la encíclica Laudato si’ (2015), ahora aplicada a la IA: León XIV señala que los centros de datos que entrenan los modelos consumen “enormes cantidades de energía y agua” e influyen de forma significativa en las emisiones de dióxido de carbono, y pide, ante una demanda creciente impulsada por los grandes modelos de lenguaje, “soluciones tecnológicas más sostenibles”.

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Menores, trabajadores y guerra

Si la concentración de poder es el diagnóstico general, el papa reserva sus advertencias más concretas para quienes considera más expuestos. Sobre los menores, alerta de “fenómenos de captación, chantaje y explotación sexual” agravados por “perfiles falsos, algoritmos que amplifican contactos peligrosos y herramientas de IA capaces de manipular imágenes y vídeos”, y pide límites de edad y mayor responsabilidad de los proveedores.

Sobre el trabajo, sostiene que los enfoques tecnológicos actuales pueden “desespecializar a los trabajadores, someterlos a una vigilancia automatizada y relegarlos a tareas rígidas y repetitivas”. Reclama que toda automatización vaya acompañada de “medidas verificables de protección del empleo y de recualificación”, y que el orden económico permanezca subordinado a la dignidad humana.

“La búsqueda de mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente empleos”, escribe, y añade que los gobiernos deben fomentar condiciones que favorezcan el empleo “ya que es un bien primario para las familias y para las sociedades”.

Denunció que “la humanidad se está deslizando hacia una cultura violenta del poder”, reclamó una cadena de responsabilidad identificable que alcance a “quienes diseñan, entrenan, autorizan y emplean la tecnología” y pidió un marco internacional común “para frenar la carrera armamentística tecnológica y garantizar una protección sólida para los civiles”

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Democracia y redes

El papa dedica también buena parte del texto a la vida pública. Sostiene que la desinformación “encontró un potente amplificador” en la IA por su capacidad de “manipular contenidos, imágenes y videos”, y advierte de que la democracia se debilita cuando el pragmatismo (“lo que parece útil y eficaz”) sustituye a la verdad. “La indiferencia hacia la verdad conduce, lenta pero seguramente, a un descenso hacia el totalitarismo”, escribe.

El pontífice reclama además que quienes controlan las plataformas digitales y las redes sociales guíen ese poder por “la búsqueda de la verdad” y el respeto a la dignidad, y concibe internet como “un espacio en el que puedan madurar la libertad interior y el pensamiento crítico”, no como “un instrumento de distracción excesiva, homogeneización o dominación”.

Una disculpa histórica por la esclavitud

El texto contiene además la primera disculpa formal de un papa por el papel de la propia Santa Sede en la legitimización de la esclavitud, que León XIV califica de “herida en la memoria cristiana”.

“Por esto, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”, escribió el pontífice, cuya historia familiar incluye tanto personas esclavizadas como propietarios de esclavos, según investigaciones genealógicas publicadas por Henry Louis Gates Jr.

Otros papas habían pedido perdón por la participación de cristianos en la trata: Juan Pablo II lo hizo en 1992 y Francisco denunció en repetidas ocasiones sus formas actuales.

León XIV fue más allá al reconocer el papel de los propios pontífices, que en el siglo XV autorizaron a soberanos portugueses y españoles a someter y esclavizar a los “infieles”. La Iglesia, recuerda, poseyó esclavos hasta la Edad Media y tardó diecinueve siglos en articular “una condena formal, absoluta y universal de la esclavitud”.

El papa vinculó ese pasado con el presente al advertir que el incumplimiento de los estándares laborales en la economía digital —incluida la extracción de minerales para chips de IA— constituye “una nueva forma de esclavitud y colonialismo”.