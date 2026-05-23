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Gobierno de Bolivia denunció plan desestabilizador de Evo Morales

La crisis provocó serios problemas de abastecimiento en Bolivia. Se vinculó la tensión política con las causas judiciales que enfrenta Evo Morales.

23 de mayo 2026 · 17:16hs
Gobierno de Bolivia denunció plan desestabilizador de Evo Morales

Gobierno de Bolivia denunció plan desestabilizador de Evo Morales

El gobierno de Bolivia denunció este sábado la existencia de un presunto plan impulsado por el expresidente Evo Morales para desestabilizar al país mediante bloqueos de rutas y protestas que afectan principalmente a los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba.

La acusación fue realizada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien sostuvo que las medidas buscan provocar una ruptura del orden constitucional.

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Según explicó el funcionario, las protestas impulsadas por sectores afines al exmandatario intentan presionar al gobierno de Rodrigo Paz para retomar políticas económicas estatales del pasado. Gálvez diferenció estas acciones de los reclamos legítimos de sectores sociales vulnerables, y aseguró que muchos ciudadanos fueron influenciados por campañas de desinformación contra la actual administración.

La crisis derivada de los bloqueos provocó serios problemas de abastecimiento en La Paz y El Alto, afectando la distribución de alimentos, combustibles, oxígeno e insumos médicos. En ese contexto, el vocero confirmó la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño de 12 años, quienes no lograron recibir asistencia sanitaria debido a los cortes de ruta.

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Crisis social

Gálvez afirmó que las víctimas fallecieron mientras eran trasladadas en ambulancias que no pudieron avanzar por las carreteras bloqueadas. Además, calificó la situación como un “asedio” que vulnera derechos humanos básicos y responsabilizó políticamente a los organizadores de las protestas por las consecuencias humanitarias.

En paralelo, el Gobierno boliviano ratificó un cambio en su política internacional y aseguró que buscará fortalecer vínculos con países del bloque democrático occidental. También anunció la activación del Consejo Económico Social previsto en la Constitución para abrir espacios de diálogo y consenso frente a la crisis social y política.

Por otra parte, la administración de Rodrigo Paz vinculó la tensión política con las causas judiciales que enfrenta Evo Morales por presuntos delitos de estupro, trata de personas y abuso de menores. Además, confirmó que ya se emitieron órdenes de aprehensión contra dirigentes acusados de impulsar los bloqueos, mientras continúan los operativos para garantizar corredores humanitarios y normalizar la circulación en las rutas.

Bolivia Evo Morales Crisis
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