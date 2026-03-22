Cierra una emblemática sucursal de una heladería en Paraná tras ocho años.

Una reconocida heladería de Paraná anunció el cierre de una de sus sucursales más emblemáticas, ubicada en la esquina de Salta y La Paz.

La ciudad de Paraná se sorprendió al conocerse que una de las sucursales más emblemáticas de Pauletti cerrará sus puertas . Ubicado en la intersección de Salta y La Paz, este local fue el primer punto de venta de la heladería en la ciudad y, durante ocho años, se consolidó como un lugar de encuentro para clientes y vecinos.

A través de un comunicado en redes sociales, la heladería compartió sus sentimientos y las razones detrás de la decisión de cerrar el local.

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Tras ocho años, cierra una sucursal histórica de una heladería en Paraná

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"Hace 8 años abríamos las puertas de nuestra primera sucursal, en Salta y La Paz. No era un local más… fue donde nació Pauletti, donde empezó esta historia que hoy seguimos escribiendo", indicaron.

La firma también destacó que formaron parte de un proceso de transformación en el mercado heladero de Paraná: "Fuimos parte de un momento muy lindo en Paraná, cuando el mundo del helado empezaba a cambiar, y nos llena de orgullo haber estado ahí, junto a ustedes".

Sin embargo, el cierre no tiene relación con el contexto económico actual, como aclararon desde la marca. "Hoy nos toca cerrar este punto de venta, no por una decisión propia, sino porque el local deja de estar en alquiler", explicaron.

A pesar del cierre de la sucursal, la heladería quiso llevar tranquilidad a sus clientes: "Pauletti sigue creciendo, más firme que nunca y con muchos proyectos por delante. Este cierre es simplemente el final de una etapa en un lugar que significó muchísimo para nosotros".

En su mensaje, la marca expresó su agradecimiento a los clientes, vecinos y amigos que hicieron de ese local "un lugar de encuentro, de momentos compartidos y de recuerdos". Además, quisieron dejar claro que este no es un adiós definitivo. "No es un adiós… es un hasta pronto. Y ojalá, volvamos a encontrarnos por esta zona", concluyeron.

Con este cierre, Pauletti pone fin a una etapa de su historia en Paraná, pero asegura que sus planes de expansión continúan, con proyectos que se seguirán desarrollando en la ciudad y más allá.