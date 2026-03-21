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Estados Unidos manda marines al estrecho de Ormuz cerrado por Irán

Estados Unidos movilizó miles de marines al estrecho de Ormuz para reabrir el paso petrolero. Inminente crisis energética mundial

21 de marzo 2026 · 12:51hs
Estados Unidos movilizó miles de marines al estrecho de Ormuz para reabrir el paso petrolero. Inminente crisis energética mundial 

Estados Unidos movilizó miles de marines al estrecho de Ormuz para reabrir el paso petrolero. Inminente crisis energética mundial 
Estados Unidos movilizó miles de marines al estrecho de Ormuz para reabrir el paso petrolero. Inminente crisis energética mundial 

Estados Unidos movilizó miles de marines al estrecho de Ormuz para reabrir el paso petrolero. Inminente crisis energética mundial 
Estados Unidos movilizó miles de marines al estrecho de Ormuz para reabrir el paso petrolero. Inminente crisis energética mundial 

Estados Unidos movilizó miles de marines al estrecho de Ormuz para reabrir el paso petrolero. Inminente crisis energética mundial 

El ejército de Estados Unidos está desplegando un gran buque de asalto anfibio con miles de infantes de Marina (Marines) y marinos adicionales hacia el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, según informaron tres funcionarios estadounidenses.

La Casa Blanca, desesperada por reabrir el cuello de botella petrolero en el golfo Pérsico -cerrado por Irán desde que Estados Unidos e Israel atacaron hace casi tres semanas-, evalúa despliegues que podrían incluir desembarcos en la costa de Irán o en su centro de exportación de petróleo de la isla de Jarg.

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Marines Estados Unidos estrecho de Ormuz petroleo 1

La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) partirá desde San Diego a bordo del buque USS Boxer, sumándose a los efectivos de la 31ª MEU que ya se dirigen a la zona desde Japón en el USS Tripoli. El presidente Donald Trump volvió a descargar su furia contra los aliados de la OTAN por negarse a intervenir en un conflicto sobre el que no se les consultó.

"Se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios", fustigó el mandatario, calificando a los líderes de "cobardes" y advirtiendo que "lo recordaremos".

Marines Estados Unidos estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 50% desde el inicio del conflicto, y el crudo referencial Brent se ubicaba cerca de los 110 dólares tras dispararse ante el temor de una interrupción histórica en el suministro. Incluso aunque el conflicto termine pronto, no habrá una recuperación rápida de la agitación causada por los ataques aéreos y el cierre virtual del estrecho, por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial.

Israel prometió evitar nuevos ataques contra el yacimiento de gas de South Pars al día siguiente de que una represalia iraní contra Qatar causara daños que dejarán al mundo sin gas natural durante años, mientras la petrolera estatal de Kuwait afirmó que su refinería de Mina Al-Ahmadi sufrió múltiples ataques con drones este viernes.

Marines Estados Unidos estrecho de Ormuz petroleo

Si bien el alza de los precios de los combustibles en Estados Unidos perjudica el apoyo político de Trump, la guerra también es impopular entre los votantes, y una posible operación terrestre aún más, en el marco de las próximas elecciones legislativas.

Aunque países como Alemania, Reino Unido y Francia se comprometieron a garantizar el paso seguro por el estrecho, sus líderes aclararon que esto presupone el cese de las hostilidades. Por su parte, las fuentes militares señalaron que Washington evalúa desplegar miles de soldados más en la región, con la posibilidad incluso de desembarcar en territorio iraní.

"Este movimiento otorga a los comandantes opciones para misiones de seguridad marítima o evacuaciones sin comprometer grandes fuerzas terrestres de inmediato", indicaron los funcionarios bajo condición de anonimato.

Estados Unidos Irán marines estrecho de Ormuz petróleo
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