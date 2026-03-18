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Caída mundial de X: millones de usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk

La plataforma X (antes Twitter) no carga el contenido tanto en su sitio web como aplicación móvil. Quejas de usuarios

18 de marzo 2026 · 13:55hs
Caída mundial de X: millones de usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk

Caída mundial de X: millones de usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk

X (antes Twitter) experimenta una caída global. La red social de Elon Musk presenta fallas tanto en su versión web como en la aplicación móvil: el contenido del feed no carga y aparece un mensaje de error que solicita intentar nuevamente.

Según el portal de monitoreo Downdetector, usuarios de varios países reportan problemas de acceso. En Estados Unidos, el 46% de los reportes señalan fallas en la aplicación móvil, con descripciones como: “No hay publicaciones, ni feed, ni notificaciones, ni historial en mi cuenta”.

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Ca&iacute;da mundial de X: millones de usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk

Caída mundial de X: millones de usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk

En países latinoamericanos como Argentina, Colombia, México y Perú, la situación es similar, con dificultades para acceder al contenido y cargar publicaciones.

En Europa, usuarios de España también informan interrupciones en el servicio, reflejando el alcance internacional de la caída.

usuarios Elon Musk web aplicación
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