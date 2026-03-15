Guerra en Medio Oriente: EE.UU. dice que destruyó el 90% de la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones

La Guerra en Medio Oriente no da tregua y el gobierno de EE.UU. estima que destruyó más del 90% de la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones.

El gobierno de EE.UU. estima que destruyó más del 90% de la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones.

Más de 65 embarcaciones de la marina iraní han sido destruidas y alrededor de 6.000 objetivos dentro del territorio de Irán han sido atacados por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde el inicio de la operación denominada ‘Furia Épica’, según afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria enfatizó que “esta misión continuará hasta que todos los objetivos del presidente Trump se cumplan plenamente”.

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La versión de EE.UU.

Leavitt sostuvo que la campaña militar ha mermado de manera drástica la operatividad de la República Islámica. Detalló que la capacidad de Teherán para lanzar misiles se ha visto reducida en un 90% y que sus capacidades con drones han caído en torno a un 95%.

“El régimen iraní, o lo que queda de él, y estos terroristas radicales están diciendo muchas palabras vacías, pero sus acciones debilitadas hablan por sí solas y subrayan lo exitosa que ha resultado esta operación en apenas dos semanas”, declaró Leavitt a la cadena Fox News.

Añadió que “hemos aniquilado totalmente la marina del régimen iraní” y que se ha eliminado casi por completo la amenaza de misiles balísticos. “Estamos erradicando por completo esta amenaza”, reiteró la portavoz.

Leavitt recalcó que los ataques de Estados Unidos continuarán hasta que se cumplan todos los objetivos fijados por Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Entre los propósitos de la operación, la portavoz destacó la necesidad de “erradicar por completo la amenaza de que Irán construya una bomba nuclear para amenazar al mundo y atacar a las tropas y al personal de Estados Unidos en la región”. Subrayó que el compromiso del gobierno estadounidense es mantener la presión hasta desmantelar la infraestructura militar y nuclear iraní.

Otros detalles brindados en conferencia de prensa

La operación ‘Furia Épica’, lanzada el 28 de febrero en coordinación con Israel, logró abatir al ex líder supremo, Ali Khamenei, y a varios ministros y altos cargos del Ejército iraní. Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y objetivos estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, rechazó la exigencia estadounidense de una rendición incondicional y aseguró que la República Islámica mantendrá su resistencia “el tiempo que sea necesario”.

Por su parte, Donald Trump manifestó que no ve posible alcanzar un acuerdo con Irán bajo las condiciones actuales, aunque reconoció que Teherán estaría dispuesto a negociar un alto el fuego para frenar la escalada regional.

“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, expresó Trump y precisó que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser “muy sólida”.

En una entrevista con la cadena NBC News, el jefe de la Casa Blanca señaló que el compromiso del régimen iraní de “abandonar por completo cualquier ambición nuclear” formaría parte del entendimiento.