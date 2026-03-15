Uno Entre Rios | El Mundo | Guerra en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: EE.UU. dice que destruyó el 90% de la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones

La Guerra en Medio Oriente no da tregua y el gobierno de EE.UU. estima que destruyó más del 90% de la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones.

15 de marzo 2026 · 17:45hs
El gobierno de EE.UU. estima que destruyó más del 90% de la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones.

El gobierno de EE.UU. estima que destruyó más del 90% de la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones.

Más de 65 embarcaciones de la marina iraní han sido destruidas y alrededor de 6.000 objetivos dentro del territorio de Irán han sido atacados por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde el inicio de la operación denominada ‘Furia Épica’, según afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria enfatizó que “esta misión continuará hasta que todos los objetivos del presidente Trump se cumplan plenamente”.

Desde que comenzó la Guerra en Medio Oriente la cifra de muertos asciende a 826 en Líbano.

Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano

La guerra en Medio Oriente ya lleva 14 días. 

Guerra en Medio Oriente: suben los muertos en Líbano, Irán derriba drones y Trump apunta a Rusia

LEER MÁS: Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano

La versión de EE.UU.

Leavitt sostuvo que la campaña militar ha mermado de manera drástica la operatividad de la República Islámica. Detalló que la capacidad de Teherán para lanzar misiles se ha visto reducida en un 90% y que sus capacidades con drones han caído en torno a un 95%.

“El régimen iraní, o lo que queda de él, y estos terroristas radicales están diciendo muchas palabras vacías, pero sus acciones debilitadas hablan por sí solas y subrayan lo exitosa que ha resultado esta operación en apenas dos semanas”, declaró Leavitt a la cadena Fox News.

Añadió que “hemos aniquilado totalmente la marina del régimen iraní” y que se ha eliminado casi por completo la amenaza de misiles balísticos. “Estamos erradicando por completo esta amenaza”, reiteró la portavoz.

Leavitt recalcó que los ataques de Estados Unidos continuarán hasta que se cumplan todos los objetivos fijados por Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Entre los propósitos de la operación, la portavoz destacó la necesidad de “erradicar por completo la amenaza de que Irán construya una bomba nuclear para amenazar al mundo y atacar a las tropas y al personal de Estados Unidos en la región”. Subrayó que el compromiso del gobierno estadounidense es mantener la presión hasta desmantelar la infraestructura militar y nuclear iraní.

Otros detalles brindados en conferencia de prensa

La operación ‘Furia Épica’, lanzada el 28 de febrero en coordinación con Israel, logró abatir al ex líder supremo, Ali Khamenei, y a varios ministros y altos cargos del Ejército iraní. Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y objetivos estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, rechazó la exigencia estadounidense de una rendición incondicional y aseguró que la República Islámica mantendrá su resistencia “el tiempo que sea necesario”.

Por su parte, Donald Trump manifestó que no ve posible alcanzar un acuerdo con Irán bajo las condiciones actuales, aunque reconoció que Teherán estaría dispuesto a negociar un alto el fuego para frenar la escalada regional.

“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, expresó Trump y precisó que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser “muy sólida”.

En una entrevista con la cadena NBC News, el jefe de la Casa Blanca señaló que el compromiso del régimen iraní de “abandonar por completo cualquier ambición nuclear” formaría parte del entendimiento.

Guerra en Medio Oriente EE.UU. Irán Casa Blanca
Noticias relacionadas
Estados Unidos destruyó 16 barcos con supuestas minas en inmediaciones del estrecho de Ormuz. Donald Trump amenaza con consecuencias jamás vistas 

Donald Trump amenaza con soltar un infierno sobre Irán

La DAIA expresó preocupación por el conflicto en Medio Oriente y advirtió sobre el rol de Irán

La DAIA expresó preocupación por el conflicto en Medio Oriente y advirtió sobre el rol de Irán

El presidente de Brasil Lula Da Silva advirtió sobre el fuerte impacto social que generan las apuestas en casinos online en los hogares.

Lula da Silva, prohibirá los casinos digitales en Brasil

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo.

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo

Ver comentarios

Lo último

Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Ordenan bloquear el sitio Polymarket que anticipó la inflación de febrero antes que el Indec

Ordenan bloquear el sitio Polymarket que anticipó la inflación de febrero antes que el Indec

Ultimo Momento
Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Ordenan bloquear el sitio Polymarket que anticipó la inflación de febrero antes que el Indec

Ordenan bloquear el sitio Polymarket que anticipó la inflación de febrero antes que el Indec

Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la Causa Cuadernos

Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la Causa Cuadernos

Se conoció un nuevo fallo judicial contra la Ley de Modernización Laboral

Se conoció un nuevo fallo judicial contra la Ley de Modernización Laboral

Policiales
Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Este martes continuará el juicio a Leonardo Airaldi y se espera su declaración

Este martes continuará el juicio a Leonardo Airaldi y se espera su declaración

Concordia: adolescente denuncia agresión policial tras chocar con una camioneta

Concordia: adolescente denuncia agresión policial tras chocar con una camioneta

Ovación
Independiente volvió a perder y le dio vida a Instituto en el Torneo Apertura

Independiente volvió a perder y le dio vida a Instituto en el Torneo Apertura

El vialense Aarón Torres fue oficializado en Boca: el sueño de un arquero de 13 años que se hizo realidad

El vialense Aarón Torres fue oficializado en Boca: el sueño de un arquero de 13 años que se hizo realidad

Estudiantes recordó la construcción de su gimnasio cubierto en la sede del Parque Urquiza

Estudiantes recordó la construcción de su gimnasio cubierto en la sede del Parque Urquiza

Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

El Competición Especial puso primera en Concepción del Uruguay

El Competición Especial puso primera en Concepción del Uruguay

La provincia
Restauran el histórico reloj de la Municipalidad de Paraná y el pulso de la ciudad recupera su ritmo

Restauran el histórico reloj de la Municipalidad de Paraná y el pulso de la ciudad recupera su ritmo

Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón

Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

La Rectoría del CEF N° 1 Evita aclaró la situación en las inscripciones de adultos mayores

La Rectoría del CEF N° 1 "Evita" aclaró la situación en las inscripciones de adultos mayores

Alerta por el aumento de coqueluche en el país: Entre Ríos reporta casos en 2026

Alerta por el aumento de coqueluche en el país: Entre Ríos reporta casos en 2026

Dejanos tu comentario