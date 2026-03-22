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Gustavo Bordet en la Fiesta de la Apicultra bregó por una agenda de economías regionales

El exgobernador Gustavo Bordet valoró al sector apícola y recorrió el nuevo albergue municipal en el marco de la Fiesta Nacional de la Apicultura de Maciá.

22 de marzo 2026 · 13:44hs
Gustavo Bordet en la Fiesta de la Apicultra bregó por una agenda de economías regionales

Gustavo Bordet en la Fiesta de la Apicultra bregó por una agenda de economías regionales

“Entre Ríos es una de las principales provincias productoras de miel del país, y eso no es casualidad. Detrás hay esfuerzo, conocimiento y una enorme vocación de nuestros productores”, señaló el ex gobernador Gustavo Bordet en Maciá, invitado a participar de la Fiesta Nacional de la Apicultura.

Durante su visita a esta ciudad del departamento Tala, Bordet recorrió junto al intendente Ariel Muller, y los senadores Juan Diego Conti, Marcelo Berthet, Martín Oliva y Víctor Sanzberro, los espacios apícolas, sectores artesanales y comerciales, donde dialogaron con expositores y vecinos sobre la realidad y las perspectivas de la actividad.

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Gustavo Bordet ExpoMaciá Fiesta Nacional de la Apicultura (2)

El diputado nacional remarcó que durante su gestión se trabajó con una fuerte presencia del Estado para apuntalar al sector: “Nuestra visión siempre fue clara: no solo producir más, sino producir mejor, agregar valor en origen y lograr que nuestros productos lleguen al mundo con identidad entrerriana”.

En ese sentido, subrayó las políticas impulsadas durante su gobierno. “Nosotros entendemos que el Estado debía estar al lado del productor, acompañando con financiamiento, herramientas concretas y una planificación a largo plazo. Hoy vemos con preocupación que muchas de esas políticas se han retraído o perdido continuidad”.

“Cuando promovimos la ley de apicultura, cuando fortalecimos a las cooperativas y abrimos mercados internacionales, lo hicimos pensando en el desarrollo sostenido. No en medidas aisladas, sino en una estrategia integral que hoy más que nunca hace falta sostener”, agregó.

Asimismo, Bordet hizo hincapié en la importancia del trabajo articulado: “El crecimiento del sector requiere planificación, sanidad, calidad y también inserción internacional. Eso no ocurre solo, necesita de un Estado activo que acompañe y genere condiciones”.

Gustavo Bordet ExpoMaciá Fiesta Nacional de la Apicultura (1)

En ese marco, y ya en su rol como legislador nacional, Bordet ratificó su compromiso con el sector para que la apicultura tenga las herramientas que necesita para crecer, promoviendo leyes que fortalezcan a las economías regionales, acompañen a los productores y garanticen previsibilidad para el desarrollo”.

Finalmente, valoró el rol de la fiesta como espacio de encuentro y también como ámbito para reflexionar sobre el rumbo productivo: “Esta fiesta no solo celebra la producción, también nos invita a pensar qué modelo de desarrollo queremos. Nosotros creemos en una Entre Ríos que agregue valor, que exporte trabajo y que cuide a sus productores”.

“Cuando el Estado se retira, los más chicos son los que más sufren. Por eso es fundamental volver a poner en agenda políticas públicas que fortalezcan a nuestras economías regionales”, concluyó.

LEER MÁS: Con anuncio de créditos, Rogelio Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Albergue municipal

Bordet recorrió además el recientemente inaugurado Albergue Municipal de Maciá. Se trata de una obra iniciada en 2023 durante su gobernación, ampliamente esperada por la comunidad dado que permitirá ampliar la oferta de actividades y eventos en la ciudad.

El Albergue Municipal fue pensado para recibir delegaciones deportivas, grupos culturales o religiosos, estudiantes y visitantes que llegan a la ciudad para participar en actividades, encuentros y distintas experiencias.

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