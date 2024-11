"Hijo de..., asesino": Pedro Sánchez debió huir entre insultos y piedras en Valencia

"Hijo de..., asesino", "Vete de aquí", "A tí no te falta agua", le gritaban los furiosos vecinos a Sánchez y los reyes, que no sabían qué hacer junto al presidente regional valenciano, Carlos Mazón. Volaban piedras, palos, bolas de barro y toda clase de objetos, una situación que no se recuerda por su gravedad en España.