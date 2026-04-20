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Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anuncia la inminente firma de un acuerdo con Irán

En una nueva jornada de la Guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la inminente firma de un acuerdo con Irán.

20 de abril 2026 · 17:15hs
Donald Trump anuncia la inminente firma de un acuerdo con Irán. 

Donald Trump anuncia la inminente firma de un acuerdo con Irán. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que “esta noche” se firmará un acuerdo con Irán en Islamabad. Lo informó este lunes Fox News, en el marco de otra jornada de la Guerra en Medio Oriente.

LEER MÁS: Guerra en Medio Oriente: "Accedo a suspender los bombardeos por dos semanas", dijo Donald Trump

El anuncio de Donald Trump

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y la delegación estadounidense que participarán en las largamente anunciadas conversaciones de paz con Irán llegarán a Islamabad “dentro de unas horas”, informó este lunes el New York Post.

Donald Trump anunció que Irán lucha por llegar a un acuerdo lo más pronto posible. 

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump afirma que Irán quiere "un acuerdo a toda costa"

Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz.

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

El periódico citó al presidente estadounidense, Donald Trump, quien comentó en una breve entrevista que la delegación está en camino hacia la capital paquistaní para iniciar una segunda ronda de negociaciones con Irán.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, y su homólogo pakistaní, Mohammad Ishaq Dar, intercambiaron este lunes puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales y cuestiones relativas al alto el fuego entre Teherán y Washington, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

Guerra en Medio Oriente Donald Trump acuerdo Irán
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