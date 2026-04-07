Uno Entre Rios | El Mundo | Guerra en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: "Accedo a suspender los bombardeos por dos semanas", dijo Donald Trump

En el marco de la Guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que suspendió el bombardeo a Irán “por dos semanas”.

7 de abril 2026 · 20:10hs
El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que suspendió el bombardeo a Irán “por dos semanas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que accede a la propuesta de Pakistán de suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas, cuando restaba poco más de una hora de que se cumpliera el ultimátum al gobierno de Teherán, que debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

La propuesta también incluye a Israel, que se suma al alto el fuego, y se confirmó además que las negociaciones de paz se llevarán a cabo desde el próximo viernes en Islamabad, la capital pakistaní.

Donald Trump volvió a realizar declaraciones polémicas contra Irán.

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche

La Guerra en Medio Oriente no da tregua. 

Guerra en Medio Oriente: dos aviones y dos helicópteros de EEUU fueron alcanzados por fuego iraní

LEER MÁS: Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche

El comunicado de Donald Trump

En un comunicado publicado en la red Truth Social, el mandatario estadounidense expresó: “Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”.

Y sigue: “El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio”, destacó.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”, agregó Trump.

“En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluye el comunicado de Trump.

Guerra en Medio Oriente Donald Trump Irán
Noticias relacionadas
El ejército israelí afirma haber matado a más de 40 militantes de Hezbola en la Guerra de Medio Oriente. 

Guerra en Medio Oriente: el ejército israelí afirma haber matado a más de 40 militantes de Hezbola

Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos. 

Guerra en Medio Oriente: Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos

Donald Trump. 

Donald Trump: "Esta noche morirá toda una civilización"

La tripulación de Artemis II compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes

Artemis II: concluyó la primera misión tripulada que orbitó la Luna tras más de 50 años

Ver comentarios

Lo último

Alarma en una escuela de La Paz: un alumno de 13 años llevó un arma casera en su mochila

Alarma en una escuela de La Paz: un alumno de 13 años llevó un arma casera en su mochila

Se suspendieron los partidos de la Copa Túnel Subfluvial

Se suspendieron los partidos de la Copa Túnel Subfluvial

Boca Juniors vence a Universidad Católica en Chile

Boca Juniors vence a Universidad Católica en Chile

Ultimo Momento
Alarma en una escuela de La Paz: un alumno de 13 años llevó un arma casera en su mochila

Alarma en una escuela de La Paz: un alumno de 13 años llevó un arma casera en su mochila

Se suspendieron los partidos de la Copa Túnel Subfluvial

Se suspendieron los partidos de la Copa Túnel Subfluvial

Boca Juniors vence a Universidad Católica en Chile

Boca Juniors vence a Universidad Católica en Chile

Independiente Rivadavia logró una histórica victoria ante Bolívar por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia logró una histórica victoria ante Bolívar por la Copa Libertadores

La paranaense Sofía Garcés nadará en aguas europeas

La paranaense Sofía Garcés nadará en aguas europeas

Policiales
Alarma en una escuela de La Paz: un alumno de 13 años llevó un arma casera en su mochila

Alarma en una escuela de La Paz: un alumno de 13 años llevó un arma casera en su mochila

Tragedia al bajar del colectivo: imputado por la muerte de un jubilado dio positivo de cocaína

Tragedia al bajar del colectivo: imputado por la muerte de un jubilado dio positivo de cocaína

Homicidio en Concordia: se ponen en marcha los alegatos de apertura frente al jurado popular

Homicidio en Concordia: se ponen en marcha los alegatos de apertura frente al jurado popular

Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Ovación
Boca Juniors vence a Universidad Católica en Chile

Boca Juniors vence a Universidad Católica en Chile

Racing venció a Independiente Petrolero en el debut en la Copa Sudamericana

Racing venció a Independiente Petrolero en el debut en la Copa Sudamericana

Se suspendieron los partidos de la Copa Túnel Subfluvial

Se suspendieron los partidos de la Copa Túnel Subfluvial

Vélez aplastó a Deportivo Armenio y avanzó en la Copa Argentina

Vélez aplastó a Deportivo Armenio y avanzó en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia logró una histórica victoria ante Bolívar por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia logró una histórica victoria ante Bolívar por la Copa Libertadores

La provincia
Rogelio Frigerio analizó con intendentes del PJ la situación de los municipios y la caída de recursos

Rogelio Frigerio analizó con intendentes del PJ la situación de los municipios y la caída de recursos

Rubén Dal Molín: Seguir postergando la reforma previsional pone en jaque al sistema

Rubén Dal Molín: "Seguir postergando la reforma previsional pone en jaque al sistema"

Presentan en Paraná el Registro de Espacios Culturales Independientes

Presentan en Paraná el Registro de Espacios Culturales Independientes

Senasa refuerza la lucha contra el picudo rojo en Entre Ríos

Senasa refuerza la lucha contra el picudo rojo en Entre Ríos

Crisis en el sector: taxistas denuncian falta de controles y competencia desleal

Crisis en el sector: taxistas denuncian falta de controles y competencia desleal

Dejanos tu comentario