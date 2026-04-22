Gaza: ONU denuncia que 47 mujeres y niñas son asesinadas a diario

La ONU informó que más de 38.000 mujeres y niñas palestinas han muerto desde el inicio de los ataques de Israel en 2023

La acción militar en la Franja de Gaza ha provocado el asesinato de más de 38,000 mujeres y niñas palestinas, dese 2023.

La ONU informó que más de 38.000 mujeres y niñas palestinas han muerto desde el inicio de los ataques de Israel en 2023

Un informe de las Naciones Unidas (ONU) pone el foco en el impacto devastador de la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza , donde un promedio de 47 mujeres y niñas mueren diariamente. Las cifras revelan que decenas de miles de víctimas han perdido la vida o sufren discapacidades permanentes , con la posibilidad de que el número real sea mucho mayor debido a los cuerpos atrapados bajo escombros.

La crisis ha provocado que muchas mujeres se conviertan en el único sustento familiar en un entorno sin ingresos ni acceso a servicios médicos fundamentales. Ante esta situación, la ONU exige un alto al fuego inmediato y el cumplimiento del derecho internacional para facilitar la entrada de ayuda humanitaria esencial.

El documento denuncia la falta de voluntad política para detener el horror y proteger la vida de la población civil afectada por el conflicto.

Mujeres niñas franja de Gaza Israel guerra 2 Foto: Mustafa Assona

El informe

La organización informó que más de 38.000 mujeres y niñas palestinas han muerto desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, instando a un alto al fuego inmediato para permitir la entrada de ayuda humanitaria.Un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló que la acción militar en la Franja de Gaza ha provocado el asesinato de más de 38,000 mujeres y niñas palestinas. Según los datos recopilados desde octubre de 2023 hasta la fecha, el promedio de víctimas femeninas asciende a 47 diarias.

Ante esta situación, el organismo internacional instó a Israel a respetar el derecho internacional y el alto al fuego para garantizar el acceso a asistencia humanitaria sin restricciones.Además de las víctimas fatales, el informe señala que casi 11,000 mujeres y niñas han sufrido discapacidades permanentes a causa de la guerra.

No obstante, la ONU advierte que es probable que las cifras reales sean superiores, dado que muchos cuerpos permanecen bajo los escombros y el sistema de información sanitaria ha colapsado, dificultando el registro preciso de muertes y lesiones. Estudios independientes, como uno publicado en The Lancet Global Health, sugieren cifras de mortalidad total aún más elevadas que las reportadas oficialmente por las autoridades locales.

Mujeres niñas franja de Gaza Israel guerra

Impacto en la estructura familiar y social

Sofia Kaltorp, jefa de acción humanitaria de ONU Mujeres, denunció que el conflicto ha "transformado la estructura de las familias palestinas", dejando a decenas de miles de mujeres como el único sustento tras la pérdida de sus esposos. Estas mujeres se ven obligadas a mantener a sus familias sin ingresos, apoyo ni acceso a servicios básicos debido a la destrucción masiva de la infraestructura en Gaza.

La situación se ha agravado por la reciente escalada militar en Oriente Medio, que ha resultado en el cierre de cruces fronterizos y mayores restricciones a la ayuda vital. Kaltorp enfatizó que el horror persistente en Gaza no se debe a una falla de las leyes internacionales, sino a quienes optan por ignorarlas y a una "profunda falta de humanidad" por parte de quienes tienen el poder de hacerlas cumplir.