Roberto Ayala rompió el silencio tras su trompada a Dani Olmo

El paranaense Roberto Ayala se refirió al episodio posterior a la final del Mundial que protagonizó con el futbolista de España.

El paranaense Roberto Ayala , ayudante de campo de Lionel Scaloni, reveló este miércoles que está arrepentido de la trompada que le pegó al futbolista español Dani Olmo luego de la final del Mundial que la Selección Argentina perdió por 1-0 el domingo pasado y aseguró que si lo cruza le pedirá disculpas.

En una entrevista con Esports Migdia en Valencia Capital Radio, el Ratón expresó: “Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”.

LA AGRESIÓN DE AYALA CONTRA DANI OLMO pic.twitter.com/Dq6vCFEFvh — Vía País (@ViaBsAscomar) July 20, 2026

En ese sentido, el exdefensor del Valencia, con el que ganó dos Ligas, una UEFA y una Supercopa de Europa, no quiso entrar en detalles sobre lo que pasó dentro del campo de juego para que reaccionara de esa manera: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”.

A su vez, el exjugador de 55 años aclaró: “Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”.

El arrepentimiento de Roberto Ayala

El Ratón también explicó su intención de frenar otras peleas que se dieron en el terreno de juego una vez finalizado el en cuentro: “Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso”.

Además de su cruce con Dani Olmo, el volante de Boca Leandro Paredes también quedó marcado por peleas con rivales. Al respecto, Ayala se sinceró: "Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”.

En las últimas horas la FIFA comunicó que abrirá una investigación disciplinaria para analizar los incidentes y ha nombrado un instructor para que investigue los incidentes tras la final del Mundial 2026, que también incluyó una piña de Nahuel Molina a Rodri cuando recién comenzaban las celebraciones.