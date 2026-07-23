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El entrenador de España repudió a los jugadores de Argentina por las peleas en la final

El DT campeón con España valoró la conducta de sus futbolistas luego del partido y rechazó los episodios ocurridos tras el desenlace de la final del Mundial 2026.

23 de julio 2026 · 17:20hs
El entrenador de España repudió a jugadores de Argentina por las peleas en la final

El entrenador de España repudió a jugadores de Argentina por las peleas en la final

La consagración de España en la final del Mundial 2026 finalizó con escándalo a raíz de peleas. Y, a pocos días del encuentro, Luis de la Fuente se mostró crítico con las reacciones de algunos futbolistas de la Selección Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El entrenador consideró que esas conductas no tienen lugar dentro del fútbol.

En diálogo con TVE, el técnico explicó que durante los festejos no advirtió lo que estaba ocurriendo porque estaba enfocado en celebrar el título junto a su plantel. Sin embargo, después de ver las imágenes no dudó en expresar su rechazo.

 “Obviamente que estoy arrepentido, dijo Roberto Ayala.

Roberto Ayala rompió el silencio tras su trompada a Dani Olmo

Una multitud acompañó los festejos del plantel de España.

España celebró el título mundial ante una multitud en Madrid

"En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir", expresó. La FIFA ya abrió una investigación por los episodios que involucraron a Leandro Paredes (con Eric García y Gavi) y a Roberto Ayala (con Dani Olmo).

El entrenador de España repudió a los jugadores de Argentina por las peleas en la final

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El entrenador de España repudió a jugadores de Argentina por las peleas en la final

Más adelante, insistió en la necesidad de preservar el respeto aun en los momentos de mayor tensión y remarcó que el comportamiento observado no estuvo a la altura de un escenario de semejante magnitud.

"Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones... No es tolerable", sostuvo.

Al mismo tiempo, el seleccionador destacó la respuesta de sus propios dirigidos, al considerar que supieron afrontar las provocaciones sin perder la compostura durante los festejos por la conquista.

"Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", afirmó.

Por último, reconoció que todavía está asimilando la obtención del campeonato, un logro que llegó tras casi dos meses de preparación y un camino exigente, marcado por los viajes, el desgaste físico y las condiciones climáticas. "Tomaré más consciencia conforme vayan pasando los días", explicó sobre una conquista por la que España esperó 16 años, tras la primera estrella en Sudáfrica 2010.

España Mundial 2026 Argentina final
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