España celebró el título mundial ante una multitud en Madrid

Más de dos millones de personas acompañaron a la selección durante la caravana por las calles de Madrid. La celebración culminó en la plaza de Cibeles.

Una multitud acompañó los festejos del plantel de España.

España vivió este lunes una jornada histórica con los festejos por la obtención de la Copa del Mundo 2026. Miles de aficionados colmaron las calles de Madrid para recibir a la selección campeona, que recorrió la capital española en un autobús descapotable antes de cerrar la celebración en la tradicional plaza de Cibeles.

Según informó la Delegación del Gobierno, alrededor de dos millones de personas acompañaron el recorrido del equipo dirigido por Luis de la Fuente, que el domingo derrotó a Argentina en la final del Mundial y conquistó el máximo título del fútbol por primera vez en su historia.

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La fiesta comenzó con una serie de recepciones institucionales. La delegación española fue recibida en el Palacio de la Zarzuela por los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Durante el encuentro, el rey Felipe VI felicitó al plantel y destacó la magnitud de la conquista.

"Ha sido un triunfo épico", expresó el monarca ante los futbolistas y el cuerpo técnico.

Posteriormente, la selección se trasladó al Palacio de La Moncloa, donde fue homenajeada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien celebró el logro y dejó un mensaje de cara al futuro.

"¿Por qué no pensar que no hay dos sin tres?", afirmó el mandatario, alentando a la Roja a seguir ampliando su exitoso ciclo.

Una fiesta de España multitudinaria en Cibeles

El punto culminante de la celebración tuvo lugar en la plaza de Cibeles, escenario tradicional de los festejos del fútbol español.

Unas 120.000 personas colmaron el lugar para recibir a los campeones del mundo, mientras miles de banderas españolas teñían de rojo y amarillo el centro de Madrid.

En el escenario montado para la ocasión, el capitán Rodri levantó la Copa del Mundo ante la multitud, desatando una ovación acompañada por el grito unánime de:

"¡Campeones del mundo!"

El acto concluyó con una fotografía de toda la delegación española junto al trofeo y un espectáculo musical que puso el broche de oro a una jornada inolvidable.

El emotivo recuerdo a María

Uno de los momentos más conmovedores de la celebración llegó cuando los conductores del evento recordaron a María, la niña que padecía cáncer y que se había hecho conocida por celebrar con enorme entusiasmo la conquista de la Eurocopa dos años atrás.

La pequeña falleció en abril pasado y fue homenajeada con un emotivo aplauso de todo el público presente en Cibeles, en un instante cargado de emoción que conmovió a jugadores e hinchas.

Shakira y Aitana se sumaron a los festejos

La celebración también tuvo importantes presencias del mundo de la música.

A través de un video proyectado en las pantallas gigantes del escenario, Shakira envió un mensaje especial para felicitar a los nuevos campeones del mundo.

La cantante colombiana calificó la consagración como "un triunfo merecido" y saludó a los futbolistas por la histórica conquista.

Más tarde fue el turno de Aitana, quien subió al escenario para interpretar su éxito "Superestrella", una de las canciones que acompañó a la selección durante el Mundial.

Mientras la artista cantaba, los jugadores bailaron y celebraron sobre el escenario, generando uno de los momentos más distendidos de la jornada.

Al finalizar la interpretación, Aitana pidió fotografiarse junto a todo el plantel y la Copa del Mundo, tal como había ocurrido tras la obtención de la Eurocopa.

Los futbolistas respondieron coreando su nombre entre risas y aplausos.

El mensaje de Luis de la Fuente

Durante el acto central también tomó la palabra el entrenador Luis de la Fuente, quien destacó la unión del grupo y el trabajo realizado durante todo el proceso mundialista.

"Juntos somos más fuertes", afirmó el entrenador, recordando la frase que había pronunciado tras la conquista de la Eurocopa.

Además, elogió a sus dirigidos.

"Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo", expresó antes de cerrar su discurso con un contundente:

"¡Viva España!"