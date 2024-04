Escándalo en España: el Presidente analiza renunciar por denuncias contra su esposa

El único anuncio oficial que realizó Sánchez fue la cancelación de su agenda de compromisos públicos, mientras que reaparecerá el próximo 29 de abril para dar a conocer su decisión final. "No soy un ingenio. Soy consciente de que denuncian a Begoña, no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa", había asegurado el presidente y agregó: "Soy plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada por millones de españoles. Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar y reflexionar".